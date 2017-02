La emotiva charla de Simeone para motivar a sus jugadores

Atlético Madrid jugaba mal y perdía 2 a 0 con Barcelona, en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Pero algo cambió en el entretiempo porque en la segunda etapa el equipo de la capital española se llevó por delante a Messi y compañía, alcanzó a descontar y estuvo a punto de empatar.

¿Qué pasó en esos 15 minutos? Según publican medios españoles, hubo una charla motivadora de Diego Simeone, entrenador de Atlético Madrid, que tocó la fibra íntima de sus jugadores, que salieron jugar contra Messi y compañía con otra actitud.

El técnico argentino arengó a los futbolistas en el descanso con una emotiva charla: "Ustedes pueden jugar bien o mal, pero aquí hay más de 55.000 personas que han venido a verlos cómo se dejan la piel, cómo mueren por la camiseta del Atlético de Madrid. No se preocupen por el resultado, salgan y defiendan esa camiseta, porque representa a esos 55.000 que están aquí", les dijo el entrenador, según 'El Partidazo' de la Cadena COPE.

El propio técnico argentino insinuó algo en la rueda de prensa posterior al partido, aunque prefirió quitarse el mérito y poner el acento en el buen trabajo de sus futbolistas: "Lo que pasa en el vestuario se queda ahí. Pero me voy contento con la imagen del segundo tiempo en intensidad, en actitud, en los duelos, en cómo hacer daño al rival. Nos vamos con esa sensación de que esto se prolongue. Estamos vivos, no lo duden. La eliminatoria no está cerrada".