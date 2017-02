"No maté a nadie", dijo Luciano Cabral desde la cárcel

El futbolista Luciano Cabral habló desde la cárcel de San Rafael donde permanece detenido por el crimen del murguero Joan Villegas y aseguró que no tiene nada que ver con el hecho.

El deportista, en comunicación con Sportia, sostuvo: "no tengo nada que ver, no maté a nadie. Llegué después de la pelea y se me acusa de estar allí. No estuve en el hecho".

El joven explicó que su padre y sus primos protagonizaron una pelea con Villegas mientras él dormía en su casa de Alvear. Luego fueron sus familiares quienes le contaron de la riña, aunque recién al otro día se enteró que Villegas había muerto.

Asimismo, aseguró que desconoce los motivos por los cuales se produjo la riña aunque aseguró que su padre y la víctima habían tenido problemas con anterioridad, por situaciones que ocurren en los "barrios bajos".

En relación a la causa judicial sostuvo que "nunca estuve fugado. Me presenté voluntariamente. Estuve 15 días en la comisaría hasta que me negaron la excarcelación".

El futuro del futbolista sigue siendo una incógnita. Desde Atlético Paranaense de Brasil le rescindieron el contrato y este miércoles la Justicia le dictó la prisión preventiva.