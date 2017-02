Alanis Morissette irreconocoble en una colaboración con su marido

El dúo de marido y mujer Alanis Morissette y Mario 'Souleye' Treadway colaboraron recientemente en un video musical inspirado en las maravillas del invierno para la última canción de la cantante de 36 años, Snow Angel.

El dúo incorporó personajes místicos y helados en el video, que es el segundo single del álbum Wildman de Souleye.

Contando a Fuse acerca de su experiencia en el set con su esposa de 41 años, el artista dijo: "Fue un honor trabajar con mi esposa en esta canción. No sólo me inspira como artista, sino que sin cesar me llena el ego.

El video se llevó a cabo en un bosque helado encantador, Alanis con un vestido brillante adornado con chispas y una cabeza de plata-rosa como ella jugó a ser una reina de la nieve y SoulEye como un caballero oscuro, rematando la mirada con una corona de carámbanos negro.

Dos bailarines interpretativos también fueron mostrados en el video, ya que simbolizaban el significado de la canción con sus movimientos y expresiones de baile de estilo moderno.