Cincuentones de oro

Reconocidos actores, nominados en tres ocasiones al Óscar, padres, de 53 años y en recuperación de unos complicados divorcios… Son los nuevos solteros de oro de Hollywood, dos atractivos tipos con mucho gancho entre el público femenino.

Tanto Pitt como Depp inician una nueva vida tras sus separaciones, intentando borrar las graves acusaciones que sobre ellos se han vertido. En el caso del primero, por supuesto maltrato a uno de sus hijos; en el asunto del segundo, por violencia de género ante su ex, la actriz Amber Heard, de 30 años. Además, en el caso de Depp se añade las informaciones que se han publicado sobre su gasto desmedido que le ha llevado a la ruina.

La resolución de sus matrimonios ha sido dolorosa y les ha obligado a ocultarse y volcarse en su profesión para olvidar lo sucedido. El año 2016 no ha sido el mejor para ninguno de los dos, protagonistas de los divorcios más sonados de la última década y ante los que han actuado con gran discreción.

"Ambas partes y sus abogados han firmado acuerdos para preservar los derechos de privacidad de sus hijos y de la familia al mantener confidenciales todos los documentos judiciales", señalaban en un comunicado firmado por Angelina Jolie y Brad Pitt difundido el pasado 10 de enero.

"Un juez tomará las decisiones legales necesarias y facilitará resoluciones rápidas en los asuntos que haya pendientes. Los padres están comprometidos a actuar de forma unida para llevar a cabo las tareas de recuperación y reunificación (familiar)", añadía el escrito acordado por la pareja con el objetivo de proteger la intimidad de sus seis hijos.

Pitt y Jolie convivieron una década juntos y dos años de casados, hasta que la actriz pidió el divorcio el pasado 19 de septiembre y la custodia legal de los seis hijos de ambos: tres adoptados -el camboyano Maddox, el vietnamita Pax y la etíope Zahara- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-.

El acuerdo de divorcio entre ambos contempla que los hijos permanezcan junto a la madre mientras que Pitt conserva los derechos de visita, y se cierra sin que el Departamento de Infancia y Servicio Familiares del condado de Los Ángeles y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) presentaran cargos en contra del actor por presuntos abusos a su hijo Maddox, de 15 años.

Se acabó el amor.

Los términos económicos no se conocen pero no parece que el actor tenga problemas en este sentido, después de ganar 31,5 millones de dólares entre septiembre de 2015 y 2016, según la revista especializada Forbes.

Bajo esta situación, Pitt (Shawnee, Oklahoma, 18 de diciembre de 1963) intenta lavar su imagen y ha medido mucho sus escasas apariciones públicas. Lo hizo a finales de 2016 en una gira mundial presentando la película “Aliados”, que protagoniza junto a la actriz francesa Marion Cotillard, aunque no concedió entrevistas y no abrió la boca en ninguno de los “photocall” en los que participó.

Su sorprendente aparición en la entrega de los Globos de Oro, el pasado 8 de enero, tampoco dejó muchos titulares. Pitt participó en la gala para presentar “Moonlight”, la película independiente que produce.

Para el mes de junio se espera el estreno de “World war Z 2” (“Guerra Mundial Z 2”) secuela de la que ya protagonizó en 2013, basado en el novela de Max Brooks y en la que interpreta a Gerry Lane, un ex investigador de las Naciones Unidas.

Depp, en busca de nuevos registros

Mucho de lo que le ha sucedido a Brad Pitt en los últimos meses encaja con lo vivido por Johnny Depp (Owensboro, Kentucky, 9 de junio de 1963) en este mismo tramo de tiempo. Curiosamente, las numerosas similitudes en la vida personal de estos dos atractivos actores, nacidos en 1963, no se han dado en el plano profesional.

Ambos cuentan con tres nominaciones al Óscar, un premio que se les resiste, pero de Pitt y Depp apenas hay coincidencias en las carteleras cinematográficas, y que se recuerde sólo actuaron juntos en la serie “21 Jump Street”, allá por los años ochenta.

En el caso de Pitt, este trabajo le abrió las puertas de otras interpretaciones como “Thelma & Louis” (1991), y posteriormente en “Seven” (1995), “Doce monos” (1996), “La sombra del diablo” (1997), “Ocean´s eleven” (2002), “Mr. And Mrs. Smith” (2004), junto a Angelina Jolie”, “El curioso caso de Benjamin Button” (2008), “Moneyball” o “12 de años de esclavitud” (2012), entre otras.

Para Depp su éxito fue mayor. Por aquel trabajo –“21 Jump Street”-, alcanzó una gran fama que le valió para lanzar una gran carrera de la que puede presumir de personajes como Eduardo Manostijeras o el capitán Jack Sparrow de la saga “Pirates of the Caribbean”, entre otros muchos.

Ahora, el actor intenta olvidar su turbulento divorcio con la actriz Amber Heard, a quien tendrá que pagar 6,5 millones de dólares, según han publicado varios medios estadounidenses, cerca de un 15 por ciento de lo que ganó el actor en 2016, según Forbes que estima sus ingresos en ese periodo en 48 millones de dólares. A pesar de su buena remuneración, parece que Depp lleva una vida de derroche que le ha llevado a la ruina.

Deep con la actriz y ex esposa Amber Heard.



Como ocurre con Pitt, las apariciones de Depp son escasas. Tampoco extraña porque el actor de Kentucky es reacio a las entrevistas. Su participación en los recientes People Choice Award para recibir el premio Icono del Cine se sale de lo habitual. “Yo no estaría aquí sin el público, que me acompañó tanto en las buenas como en las malas, se los agradezco muchísimo", señaló Depp en un breve discurso.

A nivel profesional, Depp espera dos sonados estrenos en los que ha trabajado en los últimos meses: la quinta entrega de las aventuras de Jack Sparrow, "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", que estará en pantalla el próximo mayo; y “Murder on the Orient Express”, clásico de Agatha Christie, dirigido por Kenneth Branagh, junto a Michelle Pfeiffer, cuyo estreno está previsto para octubre de 2017.

También se espera su nueva aparición en la secuela de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, donde volverá a encarnar al villano Gellert Grindelwald.

Tanto Depp como Pitt se han volcado en el trabajo para superar sus sonados divorcios, dos nuevos solteros con mucho gancho entre el público femenino.