¿Amenazó Trump a Peña Nieto con enviar tropas a México?

El presidente de Estados Unidos, Ronald Trump, ofreció ayuda a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en el combate a los cárteles de las drogas, según la transcripción de la llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios el pasado viernes.

Tanto la CNN como la agencia AP publicaron una transcripción de un fragmento de la comunicación en la que se detalla lo siguiente:

"Tienes algunos hombres muy malos en México con los qué tal vez necesites ayuda. Estamos dispuestos a ayudar con esas grandes ligas, pero tienen que ser derrotados y tú no has hecho un buen trabajo combatiéndolos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo".

Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de AP. El gobierno estadounidense no ha hecho públicos los detalles de la llamada, por lo que el extracto fue proporcionado a la agencia de noticias en condición de anonimato.

Otro reporte similar al de AP fue publicado por Aristegui Noticias, en el cual se indica que Trump humilló a su contraparte mexicano durante esta llamada telefónica.

CNN envió numerosas peticiones al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, para obtener su reacción a los detalles de la conversación obtenidos por CNN.

Finalmente, Spicer respondió a través de un correo electrónico: "Como notifiqué, los dos presidentes tuvieron una llamada muy productiva y discutieron cómo ampliar nuestra relación. En el comunicado entregado por ambos países se ofrece una reseña de la llamada".

El vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que es absolutamente falso que Trump haya amenazado con mandar tropas a México. Según la estatal agencia Notimex, el vocero presidencial negó que durante la conversación se haya dicho “semejante cosa”.