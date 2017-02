Videos: remiseros le dan una paliza a un joven al que acusan de ladrón

Un joven tucumano recibió una dura golpiza por parte de un grupo de remiseros, luego de que éstos lo acusaran de ladrón. Pero además, la paliza fue filmada y luego compartida en las redes sociales.

La denuncia la dio a conocer la madre del joven, Ana Amanda Vergara. "Los remiseros dejaron a mi hijo tirado en la calle y tapado con una bolsa negra. Estaba ensangrentado por los golpes que había sufrido", advirtió en declaraciones reproducidas por La Gaceta.

"Los remiseros lo levantaron en Panamá al 200, lo golpearon y lo llevaron hasta la remisería La Nueva Estrella para torturarlo. Después lo dejaron tirado en el mismo lugar", explicó.

Se trataría, en realidad, de la remisería "Cinco Estrellas", que se le atribuye a uno de los sospechosos de secuestrar a "Marita" Verón, Rubén "La Chancha" Ale, investigado ahora por lavado de dinero.

"Si mi hijo hizo algo, que lo detenga la Policía. Lo culpaban de un asalto a un chofer, pero él no fue, se equivocaron. Los taxistas no tienen derecho a sobrepasar a la Policía. No pueden detener ni golpear a la gente", sostuvo la madre.

En tanto, los choferes confirmaron el hecho.

"Sí, es cierto, pasó esta madrugada (por el martes). Algunos compañeros lo fueron a buscar a ese chico porque los vecinos lo entregaron. Todos saben que es un pipero (adicto al paco) y un ladrón. Había asaltado a un chofer, entonces lo buscaron y le pegaron", precisó una fuente citada por La Gaceta de Tucumán.

La golpiza se hizo conocida además porque los choferes filmaron el castigo. En el video, aparece el joven al que hacen barrer una habitación. Luego, un hombre se acerca, le hace recriminaciones y lo golpea duramente, incluso en el piso.

Posteriormente, en otro video, el joven explica lo sucedido a La Gaceta.