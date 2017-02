Las primeras imágenes de Rihanna en “Psicosis”

Rihanna interpretará a Marion Crane, el personaje al que dio vida la actriz Janet Leigh en la película Psicosis (1960), durante la quinta y final temporada de la serie televisiva Bates Motel, cuya trama funciona como una precuela de la célebre cinta de Alfred Hitchock.

El personaje de Marion Crane, que ahora interpretará la diva barbadense tomando el relevo de Janet Leigh, pasó a la historia del cine por el momento en el que muere asesinada a puñaladas en la ducha, una de las escenas más recordadas del clásico del terror.

El sitio Entertainment Weekly publicó las primeras imágenes de Riri como la actual Marion, y A&E lanzó un adelanto de su participación.

“Bates Motel”, que estrena su última temporada el próximo 20 de febrero en Estados Unidos, centraba el argumento en la adolescencia del misterioso Norman Bates (Freddie Highmore). La serie contará nuevamente con la participación de Vera Farmiga, Max Thieriot y Nestor Carbonell.

Need a room? Final checkout at the #BatesMotel is February 20th at 9/8c on @AETV. pic.twitter.com/oy21yzeCAK

— Bates Motel on A&E (@InsideBates) 1 de febrero de 2017