El dolor de una sanjuanina por la muerte de su hija en la Costanera de Mendoza

Ana Brisighelli era una sanjuanina de 30 años, contadora, que falleció en noviembre pasado en la Costanera en un accidente de auto en el que viajaba junto a su novio y otras dos personas. En medio del dolor por la perdida, su madre apuntó contra el conductor del automóvil, un mendocino de una conocida familia, por la velocidad a la que conducía al momento de la tragedia.

El accidente fatal ocurrió en la madrugada del 5 de noviembre, cuando una camioneta Toyota Prado circulaba a gran velocidad por la Costanera en dirección norte. El conductor, identificado como Indalecio Manso, perdió el control del vehículo, embistió contra el guardarail y terminó en las canchas auxiliares de Godoy Cruz ubicadas en Dorrego.

Según las crónicas de medios sanjuaninos, Ana era una reconocida profesional de la vecina provincia por sus logros académicos. En medio del dolor por la pérdida de una de sus cuatro hijas, su madre reflejó en un posteó en Facebook los sentimientos que alberga tras la muerte. Y principalmente, apuntó contra el conductor del vehículo.

Al momento del accidente, Ana Brisighelli viajaba en el asiento de atrás junto a su novio Nicolás, en tanto que Manso iba acompañado por su pareja. El novio de Ana, con quien estaban empezando a convivir en Chile, también salió mal herido del choque.

Este es el posteo que reflejó el diario Tiempo de San Juan de la madre de la víctima, Patricia Madcur.

"Por qué no bajaste la velocidad?? Por qué no te hiciste cargo de algo de lo que pasó, no tomaste consciencia que fuiste el responsable de la muerte de mi pequeña?? Te voy a contar un poquito quién era Anita...Era una dulce trabajadora...primer promedio de la facultad...becada x sus notas y elegida siempre, siempre mejor compañera...le truncaste su vida esa mente privilegiada y esa humildad y don de persona...años estudiando, la mejor deportista en todo...Era tan difícil para vos bajar la velocidad...mataste a un ser maravilloso...NO podes seguir x la vida como si nada hubiera sucedido...arruinaste a toda una familia...estamos destruidos...nos mataste a todos!!!. Y NO me digas q fue un accidente...a esa velocidad q ibas fue un CRIMEN”.

"No era amigo de ella. Es un muchacho conflictivo'', aseguró Patricia en relación a Manso. Y agregó: "Y a mí me hace mucho daño dejar las cosas así, necesito justicia, que el tipo de alguna forma vea lo que hizo, no puede ser que no le importe, que el fin de semana siguiente saliera en Instagram, con un vaso en la mano de alcohol, como si nada hubiese pasado. En cualquier país del mundo estaría preso. No estuvo preso ni un día”, señaló con amargura.

"Él cree que puede con todo, con la Justicia, con todo. Yo no sé cómo será la Justicia de Mendoza. Lo único que quiero es que se haga justicia. Yo creo que hay que seguir en esta lucha”, agregó la madre.