Aníbal Pachano furioso con el Chaqueño Palavecino: “Es un burro”

Las repercusiones siguen por los desafortunados dichos del Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional del Chamamé. Más allá de las explicaciones del cantante, son muchas las personas que se sintieron ofendidas, como es el caso de Aníbal Pachano.

“Un tipo grande no puede decir esas boludeces. Tiene que retractarse, porque es un papelón nacional que diga eso. “Tiene que retractarse en nombre de todos los que padecemos HIV”, aseguró Pachano en Por si las moscas de La Once Diez/Radio.

Realmente enojado, el artista no terminó ahí con sus críticas al folclorista. “Es un burro que no entiende nada. Es un señor con problemitas. Se golpeó la cabeza, o la damajuana que le dieron era de cuarta. Es un cuadrado, y por eso hace chacareras… ¿Por qué no mira el placard que tiene? Porque tampoco tengo muy claro lo que le pasa con su placard. ¿Por qué se preocupa del placard de los demás?”, lanzó