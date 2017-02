Este es el defensor que quiere Boca para reforzar la última línea

Omar Alderete, defensor de Cerro Porteño de Paraguay, reconoció hoy "sondeos" por parte de Boca Juniors para sumarlo como refuerzo ante los problemas que muestra el equipo de Guillermo Barros Schelotto en la última línea.

"Sé que hay sondeos de Boca, pero estoy tranquilo. Hasta que no haya nada concreto no pienso más allá", manifestó el juvenil Alderete en diálogo con radio La Red.

Alderete, de 20 años, juega como central en Cerro Porteño de Paraguay y mide 1.88 metros. El club "xeneize" proyecta la inclusión del mediocampista Federico Carrizo con el 60% de su pase para concretar la operación.

"Trato de manejarme de manera tranquila, enfocándome en Cerro, y si sale lo de Boca sería muy lindo. Tengo un año y medio más de contrato aquí", indicó el joven central guaraní en diálogo con AM 730 ABC Cardinal, de Paraguay.

"Es muy lindo que un club como Boca se interese en mí, sería una buena oportunidad, y si me voy, iré a pelear el puesto porque no me gusta estar parado", advirtió Alderete.

El central de Cerro Porteño indicó que estuvo "dos meses parado" por una lesión, pero que ya está "mejor" y que su idea es pelear el puesto en su actual club o en Boca.

En materia de refuerzos, Boca ya acordó la incorporación del arquero Agustín Rossi. El ex Defensa y Justicia, Estudiantes y Chacarita realizó la revisión médica con éxito y solo resta que firme el contrato para sumarse al conjunto líder del torneo local.

Por su parte, el atacante Junior Benítez, primera incorporación del año, tuvo el estreno con sus nuevos compañeros en el predio Pedro Pompilio. El ex Lanús firmó contrato el martes a préstamo por un año y seis meses con opción a compra del 50% del pase, proveniente de Sporting Braga de Portugal, donde jugó una temporada, cedido por Benfica.

El entrenamiento en Casa Amarilla también tuvo las presencias del defensor Juan Insaurralde y el delantero Darío Benedetto, quienes fueron expulsados por el árbitro Néstor Pitana en la derrota por 2 a 0 ante River Plate del sábado pasado en Mar del Plata, en el primer Superclásico del año.

Ambos jugadores cumplirán la suspensión mañana cuando Boca enfrente a Chivas de México en Guadalajara, en el amistoso que será transmitido vía streaming con un costo de cinco dólares.

El resto del plantel ya se instaló en el Distrito Federal de México y poco después se trasladará a Guadalajara para el compromiso ante Chivas, mañana a partir de las 23.30, hora argentina.

Los convocados para enfrentar al conjunto mexicano son: Axel Werner, Ramiro Martínez, Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio, Jonathan Silva, Lisandro Magallán, Frank Fabra, Leonardo Jara, Pablo Pérez, Fernando Gago, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Ricardo Centurión, Federico Carrizo, Fernando Zuqui, Cristian Pavón, Nazareno Solís y Walter Bou.

Boca, puntero del campeonato de Primera División con 31 puntos, enfrentará mañana a Chivas de México, dirigido por Matías Almeyda, en el compromiso presentado como "Duelo de Gigantes", en el tramo final de los trabajos de pretemporada.