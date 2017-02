La tierna historia tras esta foto viral en una protesta contra Trump

En medio de las manifestaciones en aeropuertos y espacios públicos en contra de la orden presidencial de Donald Trump que restringe la inmigración y los desplazamientos procedentes de siete países de mayoría musulmana, ha surgido una potente imagen que envía un claro mensaje de empatía y esperanza.

El 30 de enero, el fotógrafo del Chicago Tribune Nuccio DiNuzzo captó un momento compartido entre dos padres y sus respectivos hijos en una protesta en el O’Hare International Airport de Chicago.

En la foto se ve, a la derecha, al rabino Jordan Bendat-Appell de Deerfield (Illinois) hablando con un padre musulmán (izquierda) llamado Fatih Yildirim, que vive en el barrio de Schaumburg (Chicago). Los hijos de ambos ―Adin, de 9 años, y Meryem, de 7― van sentados en sus hombros.

Bendat-Appell, que trabaja para los centros Institute for Jewish Spirituality y Orot: Center for New Jewish Learning, contó a la edición estadounidense de The Huffington Post que acababa de conocer a Yildirim y a su familia ese mismo día en la protesta.

“Mi hijo, Adin, quería acercarse más al frente de la multitud para ver mejor a la gente que pasaba”, recuerda el rabino. “Estaba muy emocionado por estar allí. Me pidió que lo subiera a mis hombros y acabamos al lado de Fatih y su familia”.

Bendat-Appell cuenta que mantuvieron una “bonita conversación” y que justo cuando hicieron la foto Yildirim le estaba preguntando dónde encontrar un asador kosher (de alimentos que respetan los preceptos de la religión judía).

“Lo maravilloso es que se trataba de una interacción muy humana. No éramos un judío y un musulmán, sino dos seres humanos (que además, por su parecido, podrían ser hermanos) levantándose por algo que merece la pena”, cuenta el rabino.