Lollapalooza Argentina anuncia su séptimo sideshow

El jueves 30 de marzo, Lollapalooza Argentina dará su séptimo sideshow. Esta vez el turno es de Rancid quien darán un impactante primer show en Argentina en el Teatro Flores antes de su presentación en el Hipódromo de San Isidro al día siguiente.

A la cabeza del resurgimiento de la escena punk a principios de los 90’s, Rancid formado en la ciudad de Berkeley California por el cantante y guitarrista Tim Armstrong junto a su amigo y bajista Matt Freeman, le dieron un aire nuevo a una vieja institución como el punk rock. Su música mezcla de ska con guitarras ruidosas punk era una fórmula probada con la que el dúo Armstrong – Freeman habían sacudido la escena californiana años antes con su anterior banda Operation Ivy.

En 1993 lanzan “Rancid” su primer disco a través de Epitaph records, pero en 1995 con el lanzamiento de “…And Out Come the Wolves” alcanzan el reconocimiento masivo, desde el sur California para el mundo entero. En 1997 Armstrong funda el sello discográfico Hellcat Records como un sub-sello de Epitaph, propiedad de su amigo e integrante de Bad Religion, Brett Gurewitz. Pero no sólo eso, sino que también sus colaboraciones con otros artistas como Gwen Stefani en su álbum debut, Pink y Jimmy Cliff por nombrar a algunos lo posicionan como unas de la figuras sobresalientes de la música en las últimas décadas. En 2007, Armstrong lanzó su primer álbum solista titulado “A Poet’s Life”, con The Aggrolites como banda de acompañamiento.

Para calmar la ansiedad de los fanáticos, desde unos días antes, se podrá disfrutar de siete bandas del Line Up en diferentes salas de Capital Federal. Los días 28, 29 y 30 de marzo miles de fans podrán comenzar a vivir la experiencia Lollapalooza con los sideshows de: Tegan & Sara en Niceto Club, Tove Lo en el Teatro Vorterix, Mø en Niceto Club, , Glass Animals en Niceto Club, Two Door Cinema Club en el Teatro Vorterix, Catfish & the Bottlemen en The Roxy Live (¡entradas agotadas!) y Rancid en el Teatro Flores. Las entradas para los shows de Niceto Club se pueden adquirir por www.ticketek.com.ar, mientras que las del Teatro Vorterix, The Roxy Live y Teatro Flores están a la venta por www.allaccess.com.ar