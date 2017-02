Carlos Auzqui prometió hacer "muchos goles" en River Plate ni bien salió de la clínica en la que superó la revisión médica, y a minutos de convertirse en el primer refuerzo "millonario" para 2017.

"Cuando mi representante me trajo la propuesta no lo dudé: elegí venir a River, por lo que significa este club grande y porque mi hija solo tiene seis meses", respondió sobre su elección de ir a Núñez y no a Europa.

Auzqui había hecho alguna declaración casi con sacabocado pero este miércoles, ya seguro jugador de River, ni bien salió tras cuatro horas de estudio, de la clínica Rossi, se lanzó a hablar de él y su nuevo club ante los periodistas.

Que Marcelo Gallardo le habló una vez y que le respondió que quería jugar en River, que su puesto natural es "media punta" pero que va a "jugar en el puesto que Gallardo decida".

Es que en Estudiantes con distintos técnicos jugó por varias posiciones: volante por izquierda y por derecha y como extremo.

La llegada de Auzqui a River quedó liberada ayer cuando, además de los 2,7 millones de dólares que irán a las arcas de Estudiantes, Augusto Solari renovó contrato con River y el préstamo con el conjunto de La Plata como parte de la operación.

Justamente Auzqui fue el que amargó a River en el último enfrentamiento en la cancha de Huracán al marcar el gol.

"Ahora voy a hacer muchos goles más", respondió a modo de promesa.