¿Por qué surgen los “cortocircuitos” con la pareja?

A lo largo de la historia, las parejas prosperaron, o no, inmersas en los mandatos de la cultura de cada época.

Hoy, existe una clara conciencia de la importancia del desarrollo de la vida afectiva, la comunicación y la sexualidad, ítems que representan aspiraciones ideales de toda pareja. Sin embargo, la inmediatez, la necesidad de soluciones rápidas y cierta tendencia al individualismo y al hedonismo conspiran contra estos logros. Para muchos resulta difícil sostener construcciones que exijan procesos extensos.

Esto se observa no sólo en la pareja, sino también en los ámbitos laboral y universitario, en donde el cóctel de ansiedad y frustración suele promover cambios reiterados.

Así, la pareja es, tal vez, el más complejo de todos los vínculos humanos ya que exige tiempo, tolerancia a la frustración y una gran capacidad empática con el otro para su consolidación. Nada de esto le resulta sencillo a una generación que ha sido educada en la priorización de sus propias necesidades emocionales.

1.Uso excesivo de los celulares

Uno o los dos están desconectados de la pareja, metidos en el mundo que asoma por la pantalla. Algunas aplicaciones como Facebook, Instagram o Twitter, generan un tipo de actividad que resulta adictiva,impulsando al usuario a seguir cadenas inagotables de hipervínculos, llevándolo a una suerte de deambular sin rumbo y sin fin. Es muy fácil perder la noción del tiempo internado en esos laberintos. A su vez, los grupos de WhatsApp atrapan con sus cataratas de mensajes, que demandan atención y respuesta.Frente a estas situaciones, la pareja es un tercero excluido forzado a preguntarse cuándo fue que conversar juntos dejó de ser lo más importante, generándose un sentimiento de desinterés y aislamiento.

2.La alimentación

Muchas personas hoy se alimentan siguiendo criterios u objetivos que no siempre se comparten o respetan. Veganos, macrobióticos, naturistas, enemigos de los lácteos, entre otros, entran en esta lista.

No sólo no es fácil organizar la vida doméstica con criterios de alimentación muy distintos, sino que, además, se agrega el trasfondo emocional que suele acompañar a este tipo de regímenes. Para muchas personas, estos criterios de nutrición cuidadosa son parte de una filosofía general de vida, con lo que se enriquecen. Pero para otros no son más que un sistema de permisos y prohibiciones con algo de arbitrariedad, dogmatismo casi religioso y mucho de fantasía. Cuanto más rígido sea el método, mayor será la dificultad para integrarlo en la convivencia.

3.El contacto con terceros a través de las redes sociales

Mucho se ha escrito ya sobre la limitación que tienen los mensajes de texto para expresar contenidos emocionales. Muchas veces un mismo mensaje puede ser interpretado en varios sentidos diferentes. A esto se agrega la ambigüedad del lenguaje no escrito de las redes sociales: likes, etiquetados, emoticones, retuiteos, entre otros. Así, un simple "me gusta" puede ser tomado como una cortesía o como un gesto de seducción.

Las redes tienen, además, códigos de inclusión (aceptar o seguir a alguien) o de exclusión (borrarlo o bloquearlo), cuyo significado personal varía según el contexto y será leído por la pareja en función del clima de confianza que exista. Como se ve, se trata de un terreno resbaladizo en el que el malentendido acecha permanentemente. Una verdadera pesadilla para los celosos.

4. Las economías paralelas

La pareja entre dos personas que generan ingresos suelen tener dificultades para encontrar el límite entre lo tuyo, lo mío y lo nuestro, en particular, cuando los recursos son importantes. El dinero moviliza cuestiones de poder y de autonomía personal, y, a veces, se hace difícil poner los ingresos de ambos al servicio del proyecto común. El dinero ganado es una recompensa por el esfuerzo, motivo de satisfacción narcisista y, por lo tanto, sentido siempre como propio: "Lo que yo gano es mío". Aun cuando el motor para compartirlo sea el amor, siempre supone cierto nivel de renuncia y expectativa de compensación, equilibrio que no todos consiguen.

Las parejas jóvenes se unen en un proyecto fundacional, comparten el sueño de crear una familia y darle un sello y cultura propios; para ello deberán transitar un camino nuevo: el de lo nuestro. Los conflictos alrededor de la distribución del dinero suelen ocultar otras dificultades más profundas en la construcción vincular.

5. Ahorro versus hábitos de consumo

Viajes, celulares nuevos, televisores gigantes, restaurantes de moda, otros, integran los hábitos de consumo de un sector de la sociedad. Son parte de la imagen personal y de pautas identificadoras y, por ende, difíciles de modificar. La asimetría en este punto genera fuertes enojos y frustraciones. Hay que recordar que, frecuentemente, las parejas vienen de familias con culturas muy diferentes entre sí, en las cuales conceptos como lo necesario o lo superfluo, lo elegante o lo ordinario, se definen de modo muy distinto.

Cada uno trae al vínculo su propia historia de ideales y expectativas familiares, y de acuerdo con ellos organizará prioridades de consumo. Las relaciones más sanas son siempre las más plásticas en estas cuestiones; las que se encuentren con rigideces insalvables deberán considerar pedir ayuda terapéutica.

Por: Dr. Pedro Horvat, médico psiquiatra y psicoanalista, especialista en relaciones y vínculos.