Trabajadores despedidos bloquearon el acceso a la Refinería en Luján de Cuyo

Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, un grupo de empleados despedidos impidieron el ingreso del personal a la refinería de Luján de Cuyo, reclamando la reincorporación de estos trabajadores. El conflicto quedó desactivado al mediodía cuando la Subsecretaría de Trabajo dictó una conciliación para que cese el bloqueo.

David Castro, secretario general de Gas Privado de Cuyo, explicó en declaraciones radiales que ocho empleados de la empresa de servicios Dicsa fueron despedidos porque perdió la licitación "y no fueron absorbidos por Segar que es la que quedó a cargo de los trabajos".

Castro explicó que hace tiempo que vienen dialogando con las autoridades de YPF sobre la situación de esa firma que según indicaron "no pagaba obra social, aportes gremiales, no ha pagado

los últimos acuerdos salariales logrados a la gente". Sin embargo, no han tenido respuesta de los altos mandos de la compañía.