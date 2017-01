Yoni Barros: “Estoy muy enojado y voy a traer la victoria”

Jonathan Barros viajó a Estados Unidos en busca de un sueño y vivió una pesadilla. El púgil mendocino tenía previsto combatir por el título mundial FIB con el galés Lee Selby, en el MGM de Las Vegas, pero un examen erróneo por parte de la Comisión Atlética de Nevada acabó con su ilusión, al menos hasta ahora, ya que la pelea se reprogramó para marzo.

El oriundo de Guaymallén arribó este lunes por la tarde a la provincia y brindó sus sensaciones respecto de lo acontecido en la Ciudad del Pecado, de la que volvió frustrado y “enojado”, ya que, desde la organización, aseguraron que el púgil no había pasado los estudios médicos, cosa que rápidamente fue rebatida por otros especialistas.

“Fue durísimo, un trago amargo. Me jugaron muy sucio y no esperábamos que fuese de esa manera. Hicieron de todo para complicarnos pero nosotros pudimos superar cada obstáculo que nos fueron poniendo. Pero, después, cuando se metieron con la salud, no nos dieron ni si quiera tiempo para comprobar lo contrario”, comenzó diciendo el Yoni.

“Me pusieron trabas con las licencias, cuando llegamos al hotel no teníamos hechas las reservas, no nos dieron gimnasio para entrenar y tuvimos que llamar a gente amiga y nos mintieron con la suspensión de la pelea”, detalló luego.

Barros, muy enojado, recién arribado al aeropuerto El Plumerillo, no se guardó nada: “Estoy con muchísima bronca, habíamos hecho un trabajo tremendo. Yo estaba cien por ciento seguro que traía el título a Argentina. Con esto de la salud nos hicieron una mala jugada”.

En tanto, si bien no está confirmada la fecha de la reprogramación del combate, el mismo sería reprogramado para marzo. “La fecha sería entre el 18 y 25 de marzo. Ahora tengo que seguir entrenando, pero el mal trago que me hicieron pasar no se me va a ir por mucho tiempo. Lo voy a usar como motor, va a ser la fuerza para seguir metiéndole, porque había hecho un trabajo excelente”, dijo.

Al ser consultado por la posibilidad de realizarse estudios por tercera vez, Jonathan confirmó que sí los hará: “Nosotros fuimos directamente a lo específico. Estamos segurísimos de que estamos bien, pero igualmente vamos a hacer un estudio más porque mi mánager va a iniciar acciones legales para contrarrestar lo de esta gente, porque lo que nos hizo no es de caballeros”.

El “positivo de hepatitis C” fue cuestionado y, según, Barros, no tiene explicación. Al intentar argumentarlo, dijo: “En este momento no sé qué pensar. Quizás él no estaba preparado, quizás vieron que yo tenía ventajas en muchas cosas o no llegó a la categoría. Tengo mucha calentura, se me cayeron lágrimas porque pensé que se me terminaba la carrera”.

Además, el mendocino aclaró que no tiene ningún tipo de enojo con el rival Lee Selby. “Esto es más que nada con la organización. Pero si Selvi me lee, que se prepare porque no se va a salvar ni en su tierra”, dijo.

La pelea se trasladará a Londres, donde Selby hará de local. Sin embargo, Barros se mostró confiado: “Estados Unidos era un punto neutro, hoy tiene ventaja él porque va a pelear en su casa, pero de nada le va a servir porque estoy muy enojado y me voy a traer la victoria”.