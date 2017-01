“No hubo ni habrá acercamiento con Claudia Villafañe”, dijo Diego

A pesar de haberse reconciliado con sus hijas Dalma y Gianinna, Diego Maradona aseguró que su relación con Claudia Villafañe, con quien mantiene una batalla legal, no cambiará.

Días atrás, y luego de meses de distanciamiento, el Diez pudo reencontrarse con Gianinna, Dalma y su nieto Benjamín Agüero. Sin embargo, nada de esto influyó en su relación con su ex mujer.

“Acá no cambió nada, no me arreglé con nadie, mis hijas están por sobre la madre y el padre, podemos decir de todo, pero Dalma, Gianinna, Benjamín, Jana, Diego y Dieguito Fernando no tienen anda que ver con esto porque son muy chicos para entender la dinámica de lo que fue mi vida como jugador de fútbol”, dijo el ex futbolista en un audio enviado a Jorge Rial.

Y sentenció sobre un posible encuentro entre él y Claudia Villafañe: “Yo no cambio. No hay, no hubo, ni habrá acercamiento”.

Por otro lado, a través de su abogado, Matías Morla, Maradona le envió una carta documento a Verónica Ojeda para establecer un régimen de visita con Dieguito Fernando, su hijo menor.

“Ponernos de acuerdo delante de un juez es lo mejor, así llegamos a un acuerdo de una vez por todas”, sostuvo la ahora actriz en un audio enviado a Intrusos. “Cuando quiera ver a Dieguito, irán mis padres”, agregó.

Ojeda, quien se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata, también contó que el Diez aseguró que irá al cumpleaños de Dieguito el próximo 13 de febrero.