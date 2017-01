Marcelo Tinelli convocó a María Sharapova para el Bailando 2017

Marcelo Tinelli siempre busca una estrella internacional para sumar a las filas del Bailando. Y el 2017 no es la excepción. Pero en esta oportunidad, el conductor decidió atacar directamente por las redes sociales para convocar a María Sharapova.

“Hola María, ¿sabés bailar? Quiero que bailes en mi show”, escribió Tinelli mediante su cuenta de Twitter para tentar a la bella tenista. Y lejos de hacerse la distraída, la rubia contestó. “¡Necesito practicar, mucho! Tal vez en el Bailando 2020″, aseguró.

Es bueno recordar que, entre otras estrellas internacionales, algunos de los que pisaron la pista de ShowMatch fueron Mike Tyson, Lorenzo Lamas, Marta Sánchez, y Evander Holyfield.

Si bien parece lejana la chance para el corto plazo, no sería descabellado ver a la tenista bailando en la Argentina en los próximos años. La puerta quedó abierta.

Hello Maria! You know how to dance? I want you to dance on my tv show #bailando2017 . We love you https://t.co/hjTDF6Y8Zq

— marcelo tinelli (@cuervotinelli) January 31, 2017