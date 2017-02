El Comandante: Hugo Chavez tiene su novela

Con más visos de telenovela histórica que de serie, llega a la pantalla de TNT Hugo Chavez, el Comandante, el 31 de enero, de lunes a viernes a las 22. Es probable que genere polémica, que se cuestione la verosimilitud del guión pero todos van a estar de acuerdo en que las reacciones de los actores son muy lentas, incluso para una telenovela.

El colombiano Andrés Parra cambió de muñeco, de capo narco (en Escobar, el patrón del mal) pasó a ser un militar dictador gracias a sus dotes de intérprete y al excelente maquillaje que soporta los primeros planos sin que se note diferencia entre el original y el televisivo.

De la mano de Sony Pictures Television (produciendo para TNT), desembarca en la pantalla en medio de una superproducción de 60 episodios, pensada especialmente para el público latinoamericano. Bogotá, Medellín y Cartagena son los escenarios naturales en que Moisés Naím, autor del proyecto, ubicó la trama.

Naín es ex funcionario, columnista y reconocido escritor venezolano. Así que podemos pensar que la trama es verídica. El guión fue responsabilidad de Juan Andrés Granados (artífice también de la popular Pedro el escamoso).

Sin embargo, llama la atención que dos directores tan experimentados en trabajar para cadenas de cable como Henry Rivero (Los caballeros las prefieren brutas) y Juan Felipe Cano (hizo Mental para Fox Latinoamérica) tengan dificultades para aportarle ritmo a la trama. Se ve a los intérpretes lentos, cortados, como esperando la indicación para hablar. Esto aletarga la historia innecesariamente, al punto que uno se pregunta: “¿Y por qué no reacciona? ¿Por qué no habla?”. Por otro lado, se las arreglan muy bien en las escenas de enfrentamiento armado (como las que abundan en el primer episodio) con muchos extras y buena iluminación. Aunque, a veces, los soldaditos no caigan abatidos a tiempo.

En contrapartida, eso le aporta un toque de subdesarrollo y de ternura. Es probable que muchos la vean por curiosidad y terminen enganchados para conocer la vida del dictador y que a otros les resulte pesado completar los 60 capítulos diarios, que también se podrán binyear en TNT Go.

Por Patricia Daniele | Twitter: @Pato_Daniele