¿Quién es el último artista anglo confirmado en Viña 2017?

Con 72 años, el artista estadounidense Peter Cetera, ex Chicago, se convirtió en el último confirmado para la próxima edición del Festival de Viña del Mar que comienza el lunes 20 de febrero y se presentará el jueves 23 de febrero.

El cantante y compositor se presentará la cuarta noche del festival en que también participará Olivia Newton-John y Jaja Calderón. Al igual que Newton-John, Cetera demostrará su propuesta anglo con su éxito "If you leave me now".

CONFIRMADO | Peter Cetera, una de las grandes voces norteamericanas y ex Chicago, se suma al jueves 23. Nos vemos en #Viña2017!!! í ½í²¥í ¼í¾¤í ¼í¾¸í ¼í¾¶ pic.twitter.com/ojF4R8Aj5V — El Festival (@elfestival) 31 de enero de 2017



Fuente: Medios / Twitter / 24 Horas