Flor Vigna es la Chica del verano 2017

Este lunes se realizó la cuarta edición de los Premios VOS, organizados por La voz del interior, que celebra a los mejores artistas y espectáculos de la temporada en Carlos Paz. El premio más esperado, La Chica del Verano, quedó en manos de Flor Vigna.

La ganadora del Bailando 2016 y actriz del éxito Abracadabra, recibió el premio de manos de Mar Tarrés, la última ganadora.

Al recibir la estatuilla, Flor, quien estuvo acompañada por su novio, Nico Occhiato, dijo: “Nunca recibí un premio en mi vida. No es un premio para nada superficial, la luchamos desde chiquitas y ahora lo hacemos desde un escenario. No me siento apta para esto, así que gracias a todos los que me bancaron”.

La diosa se consagró tras superar en segunda instancia a Macarena Rinaldi, Camila Vázquez, Noelia Marzol, Lola Stagnaro, Julieta Zara y Ailén Bechara.

También le dedicó el premio a sus fans, los vignistas.