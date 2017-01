Jonathan Barros: "En el momento se me cayó el mundo"

El boxeador mendocino Jonathan Barros afirmó este lunes que el pluma galés Lee Selby "una vez más no se va a poder escapar", luego de la polémica suspensión de la pelea por el título mundial de la FIB, y agregó que su rival "ya no va a tener excusas".

"Esta chance que hoy se nos escapa, una vez más no se va a poder escapar porque ya no van a tener excusas. Estamos tranquilos y vamos a seguir adelante. No nos van a parar. No nos van a bajar con nada", lanzó Barros.

Joni no superó la revisión médica, realizada por la Comisión Atlética de Nevada, por una falsa alarma de Hepatitis C y en la ceremonia del pesaje se anunció la suspensión del combate que estaba programado para el sábado último en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

No obstante, la contraprueba dio negativo y esto desató las protestas de Barros y de sus representantes, quienes aspiran ante todo a concretar el pleito contra el campeón mundial pluma FIB, que sería el 18 o el 25 de marzo en Inglaterra, según las primeras versiones.

"Acá estamos, gracias a Dios. Contento por la noticia, aunque amargado porque no se pudo dar lo que vinimos a buscar. Pero bueno, demostramos una vez más que estamos rodeados de profesionales, que nosotros tenemos controles de todo", resaltó el ex campeón ecuménico argentino desde Estados Unidos.

Por otro lado, molesto y dolido, expresó: “Me han hecho una mala jugada en todo sentido. Lo de ayer fue cartón lleno. En el momento se me cayó el mundo. Pensé: ‘No puede ser, no hay manera de que yo esté mal, esta gente me esta jugando sucio, es algo que ellos inventaron’. Empecé a suponer todo eso”.

"Después, cuando vi que no había manera de dar marcha atrás, que ellos no querían que yo me hiciera una reprueba, que decían que no había tiempo, empezamos a suponer un montón de cosas. Pensamos que ellos no estaban en categoría, que no estaban preparados para pelear, que algo les pasaba. Pero pasó eso y después ellos se mostraron muy dolidos con este tema. Nos dejaron fuera de foco. No sabemos por qué hicieron esto y a quién le quisieron hacer esta maldad", añadió en una entrevista con LVDiez desde Estados Unidos.

Y completó, respecto a lo que ocurrió el fin de semana: “Jugaron bastante sucio. Esas cosas no se hacen. Podrían haber inventado una lesión pero no se juega con la salud de nadie. Y no hagas que viaje gente, deje su familia y muchas cosas por nada”.

Barros tiene 33 años y se había preparado a conciencia para su séptima prueba mundialista, con el respaldo de un palmarés conformado por 41 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, cuatro perdidas y una empatada en cuadriláteros de Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, Alemania y Japón.

Por su parte, Selby totaliza, a los 29 años, 23 triunfos, ocho de ellos antes del límite, y sólo un revés en escenarios de Gran Bretaña y Estados Unidos.