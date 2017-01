James Blunt se desnudó para presentar su nuevo disco

James Blunt presentó su nuevo álbum y lo hizo de una manera provocadora, desnudándose. El cantante británico advirtió a sus seguidores que tenía “algo muy grande entre las piernas” y quería mostrarlo. “Miren mis 30 centímetros”, tiró.

En diciembre de 2016, Blunt bromeó: “Si pensaban que 2016 fue malo, en 2017 sacaré un disco”.

If you thought 2016 was bad – I’m releasing an album in 2017.

