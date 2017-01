El parador de Esplendor, la propuesta que se impone los domingos de verano

Con las temperaturas cada vez más elevadas, el veranito mendocino parece no dar tregua y es por ello que muchos de los que no han tenido (aún) la suerte de tomar unas vacaciones en algún destino playero (o por qué no, hasta en alguno en donde las bajas temperaturas son el atractivo), buscan opciones locales para poder sortear la fuerza de febo pero eso sí, ¡también disfrutarlo sanamente!

El moderno Hotel Esplendor -ubicado en el complejo Arena Maipú- ha buscado convertirse en un referente para pasar los días calurosos de la mejor manera: ¡disfrutando de su gran piscina!

Bajo el concepto de un “parador”, todos los domingos tanto los turistas que pasean por estas tierras en enero como así también, portadores de la membresía del hotel y quien lo desee, puede vivir un día diferente, disfrutando de las aguas cristalinas de su pileta como así también, degustando de un exquisito menú y como era de esperar, refrescantes cócteles.

Cócteles frutales, la opción sana y refrescante que fascina en este verano.

La cocina de “Manos Morenas” es la encargada de hacer que muchos se acerquen al área del restó y se deleiten con platos típicamente peruanos. Entre ellos, imposible obviar el “Ceviche levanta muertos” o su “Lomo salteado” pasando también, por una “Causa Limeña”. Así, mientras se disfruta de un día tomando sol y refrescándose en la piscina de Esplendor, también es ideal saborear estos platos peruanos mientras los mejores set de música del reconocido DJ Simón Pendola - también co-productor de estos domingos en Esplendor-, energizan el domingo.

Simón Pendola, el DJ encargado de imponer los mejores sets en las tardes de domingo.

El parador de verano de Esplendor, sin duda una de las opciones más cool para vivir -y sobrevivir-, a las altas temperaturas del verano en Mendoza. ¡Para agendar!