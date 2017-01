La hija de Kurt Cobain debutó como modelo

Frances Bean Cobain es la hija de Kurt Cobain, el fallecido mítico líder de Nirvana, y Courtney Love. Y con 24 años, la joven se ha metido de lleno en el mundo de la moda al protagonizar una campaña para Marc Jacobs.

Entusiasmada, Frances compartió algunas de las fotos en su cuenta de Instagram. Las mimas son parte de la campaña de primavera 2017 de la reconocida marca. Vale recordar que la muchacha trabajó como pasante en Rolling Stone, y es conocida como artista visual.

“Conocí a Frances cuando tenía dos años en una cena con su mamá y Anna Sui en 1994 en el Bar Six en Nueva York. Siempre he querido trabajar con Frances. Su belleza, autenticidad y fuerza son algo que siempre he admirado y respetado“, confesó Jacobs.

Mirá las fotos.