Desaparecidos: según CFK, la opinión de Gómez Centurión es la de Macri

La ex presidenta Cristina Fernández afirmó este lunes que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, "cometió apología al delito" al asegurar que durante la última dictadura no hubo un plan sistemático para desaparecer personas, a la vez que vinculó el pensamiento del funcionario con el del mandatario Mauricio Macri.

"La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri", sentenció la ex jefa de Estado a través de las redes sociales, tras los dichos del titular de la Aduana en un programa de televisión.

La ex presidenta consideró que "Gómez Centurión cometió apología del delito" y enfatizó que "las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición" de personas durante el último golpe de Estado.

"Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, ¿se sorprenden?", escribió la ex mandataria, que continuó con una serie de tuits en los que repudió las declaraciones del funcionario en el canal América TV, donde anoche negó que "el gobierno de facto haya sido un plan sistemático" y que "no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras".

La ex jefa de Estado, sostuvo que "este es el gobierno que hablaba de 'terminar con el curro de los DDHH'" y que "tiene entre sus funcionarios a los civiles que se enriquecieron con la dictadura y nunca fueron juzgados, entre ellos la familia presidencial".

Más críticas

Margarita Stolbizer advirtió que el director general de la Aduana "no merece ser parte de un gobierno democrático". La diputada del GEN sostuvo a través de su cuenta en la red social Twitter que "las palabras de Gomez Centurión expresan ignorancia y provocación".

Agustín Rossi, ex legislador kirchnerista y actual diputado del Parlasur, dijo que "si el presidente cree en la democracia Argentina, debe apartar" de su cargo a Gómez Centurión, quien "no puede permanecer un minuto más en el gobierno”. El ex ministro de Defensa alertó que "cada tanto un funcionario de Cambiemos reivindica la dictadura cívico-militar del 76. Pareciera que hay un intento del Gobierno Nacional de volver a la teoría de los dos demonios”.

Graciela Fernández Meijide opinó que el director nacional de la Aduana, "es un ignorante”. De todos modos la dirigente de Derechos Humanos consideró que Gómez Centurión "no debe renunciar a su cargo" al opinar que “sería quitarle el derecho a las ideas y la palabra”.

Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador, calificó como "una barbaridad absoluta” las declaraciones de Gómez Centurión y sostuvo que el funcionario "debería renunciar" tras sus dichos. También exhortó a las autoridades nacionales a “contarle a los argentinos exactamente qué es lo que piensan respecto al golpe de Estado y a toda la política de genocidio que vino después”.

La Coalición Cívica-ARI, integrante del frente oficialista Cambiemos, expresó también su "enfático rechazo" a las expresiones del titular de la Aduana y entendió que "negarlo es no reconocer el mayor logro de nuestra democracia".

"La Coalición Cívica ARI rechaza enfáticamente lo expresado por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Durante la última dictadura, en la Argentina sufrimos un plan sistemático llevado a cabo desde el Estado, para matar, secuestrar, torturar y robar bebés", sostuvo el espacio liderado por la diputada Elisa Carrió a través de comunicado de prensa.