CFK: "Gómez Centurión cometió apología al delito"

La ex presidenta Cristina Fernández afirmó este lunes que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, "cometió apología al delito" al asegurar que durante la última dictadura no hubo un plan sistemático para desaparecer personas, a la vez que vinculó el pensamiento del funcionario con el del mandatario Mauricio Macri.

"La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri", sentenció la ex jefa de Estado a través de las redes sociales, tras los dichos del titular de la Aduana en un programa de televisión.

La ex presidenta consideró que "Gómez Centurión cometió apología del delito" y enfatizó que "las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición" de personas durante el último golpe de Estado.



"Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, ¿se sorprenden?", escribió la ex mandataria, que continuó con una serie de tuits en los que repudió las declaraciones del funcionario en el canal América TV, donde anoche negó que "el gobierno de facto haya sido un plan sistemático" y que "no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras".

La ex jefa de Estado, sostuvo que "este es el gobierno que hablaba de 'terminar con el curro de los DDHH'" y que "tiene entre sus funcionarios a los civiles que se enriquecieron con la dictadura y nunca fueron juzgados, entre ellos la familia presidencial".