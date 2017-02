Andrés Parra: “He gozado y sufrido hacer de Hugo Chávez”

Lo más difícil de caracterizar a Hugo Chávez fue lograr el registro de su voz. Me llevó un mes y medio de trabajo con la coach Marga Niño”, cuenta Andrés Parra, el actor que dio el salto a la fama por caracterizar a otro personaje mundialmente conocido: Pablo Emilio Escobar Gaviria en Escobar, el patrón del mal. El colombiano, desde el set de grabación de Hugo Chávez, el Comandante, la serie sobre la vida del amado y odiado ex presidente de Venezuela que produce Sony Pictures Television, que se estrenará el 31 de enero a las 23 por TNT, cuenta que en tres semanas será el fin del rodaje. “Me dará tristeza terminar”, acota.

Parra aparece del otro lado de la pantalla del celular, en una entrevista a la que accedió PERFIL mediante el sistema Periscope (aplicación de videollamadas de Twitter). “Leí muchas biografías, muchos libros, oí a Chávez eternamente. Creo que me calé unas 400 horas de discursos, más el proceso con el equipo de maquillaje muy fuerte, muy tedioso, de casi cuatro horas, muchos viajes a México, muchas horas de ensayo. Mis resúmenes, mis cuadernos, mis diarios. Gracias a Dios, tuve mucho tiempo de trabajo”.

Al igual que para personificar a Escobar, Andrés Parra recurrió a una psicóloga. “Es una familiar mía. Una vez que reúno todo el material, la psicóloga me envía 588 preguntas que debo responder. Ella las revisa y de allí sacamos conclusión de personalidad: comportamiento, temperamento, carácter, reacción. Entender desde la lógica por qué era de tal o cual manera”, dice el actor, nacido en Cali hace 39 años. Y agrega: “Sí, he gozado y sufrido a Chávez, me he cansado en los ocho meses de trabajo”.

Parra cuenta que acaba de finalizar la escena en que Hugo Chávez habla en la ONU un día después que George Bush, y dispara la famosa frase: “Aquí huele a azufre”. Luego seguirá con la intimidad de la noche anterior. “Ese momento me interesa de ese personaje, antes de subirse a la tarima, qué hizo, ¿lo planeó?, ¿durmió bien?, ¿lo propuso ahí? El público quiere ver la intimidad de Chávez y a lo largo de la serie hago de diez Hugo Chávez diferentes”.

—¿Qué fue lo que más te sedujo de hacer de Chávez?

—Me sedujo que después de un personaje tan importante como Escobar sentí que merecía un personaje con la suficiente contundencia, y qué mejor que Chávez. Me seducía mucho decir: “De Escobar a Chávez”. Suena chévere como actor, un reto muy grande.

—¿Hablaste con venezolanos?

—Sí, claro. Tengo familia venezolana, mi hermano está casado con una venezolana, y viví un poco todo el proceso de transformación de Venezuela a través de mi hermano, su esposa, sus padres, cada vez que iba a visitarlos en vacaciones. Y con los actores venezolanos hablamos mucho. Sony nos abrió un espacio interesante de charlas con periodistas y con historiadores venezolanos, para que pudiéramos tener una claridad sobre Venezuela, su historia reciente, cómo funciona el sistema del petróleo, cuál es el culto a Bolívar, cómo fue la guerra de independencia, cómo ha sido la democracia. Una especie de clase de Historia.

—¿El personaje de Hugo Chávez tiene algún grado de villanía como el de Pablo Escobar, o no?

—Yo no compararía a Escobar con Chávez, no hay punto de comparación en nada. ¿Qué se entiende por villanía? ¿Qué es ser un villano?

Sobre su análisis acerca de qué debería aprender el público de Chávez, subraya: “Deberíamos aprender por qué cayó en las drogas, por qué se alcoholizó, por qué le costó tanto trabajo relacionarse con la prensa. Tal vez el tío necesitaba un abrazo”. Su nuevo papel, confiesa, lo introdujo en la política latinoamericana actual, y su análisis del presente y futuro de la región es negro: “La democracia como invento de la época griega ya no está funcionando, algo sucedió, el ciudadano tiene mucha más participación, y no necesariamente el mejor ciudadano preparado. Estamos dejando la política en manos de gente que no está preparada. Vienen tiempos terribles, vienen tiempos peores, creo que va a haber un colapso y, como siempre pasa, habrá un renacimiento. Y creo que ahí, las nuevas generaciones tendrán la posibilidad de participar en política, almas nuevas que realmente tengan un ideal y un deseo de hacer cosas por la gente, para que estemos bien. Pero la política actual se murió. Ahora es el que más odio incita, volvió el racismo, el clasismo, la homofobia”.

—Santos recibió el Nobel de la Paz, ¿cómo viviste y sentiste el proceso?

—Paso. No comments.

—¿Aparecerá Cristina o Néstor Kirchner en la serie?

—Next. Thank you, good bye.

Por Ana Seoane para Diario Perfil