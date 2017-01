Consiguió mochilas para que 1.000 niños vayan a la escuela

Una maestra replicó en Mendoza un proyecto solidario surgido en Buenos Aires que tiene como objetivo proveerle mochilas completas, con todos los útiles necesarios, a niños carenciados para que comiencen las clases con las herramientas básicas.

El 6 de marzo iniciará el ciclo lectivo y se estima un aumento del 35% en los artículos escolares, por lo que el "Proyecto Mochi" de Adriana Infante permitirá que más de 1.000 estudiantes de zonas carenciadas de Godoy Cruz, Luján, Guaymallén, Maipú y Junín puedan tener un cuaderno donde escribir.

"Cuando vi lo que se estaba haciendo en Buenos Aires me pareció hermoso poder hacer algo parecido acá. En un principio queríamos conseguir unas 50 mochilas, pero en una semana se viralizó el proyecto y ya contamos con 900", comentó a El Sol, Adriana.

En sus años frente al aula, la docente de Maipú hizo propia las penurias de sus alumnos. Actualmente, su nuevo rol en una dependencia de la DGE, le permitió acceder a la información necesaria para conocer en qué escuelas están las familias con mayor escasez de recursos que asisten a merenderos y comedores comunitarios.

"Las realidades de cada lugar es diferente. En las zonas rurales, por ejemplo, los pequeños no van a clases hasta que sus papás no termina la cosecha. Los hermanitos comparten hasta el par de zapatillas. Esa es la realidad económica que vemos a diario. Por eso, no buscamos que la gente que quiera colaborar salga a comprar útiles. Pueden donar lo que tienen en sus casas y sirva para otro niño", expresó.

La cadena de favores inicia cuando el interesado se comunica a través de la página de Facebook: Proyecto Mochi Mendoza. Se le asigna un niño, les informan su nombre, el grado y de dónde es para que puedan personalizar la mochila.

Una cartuchera con lápiz negro y de colores, un cuaderno a rayas y otro a cuadros, carpetas con repuestos de hojas y una bolsita de higiene completa con jabón, toalla y vaso de plástico son algunos de los artículos que se piden.

La iniciativa ha tenido tanto éxito que desde Lavalle, Tupungato y San Carlos le han solicitado ayuda, donde tienen un listado pendiente.

"No pertenecemos a ninguna asociación ni agrupación. Sólo somos cuatro mujeres con ganas de ayudar. Nuestro único objetivo es ser un puente entre la solidaridad y la necesidad", aclaró la docente que recibe la colaboración de sus familiares.

Hasta el 3 de febrero hay tiempo para anotarse para donar mochilas, se entregarán del 20 al 25 de febrero. Los puntos de recepción de las donaciones serán en veterinaria Lunlunta, Videla Aranda 1611, Maipú; El baúl de Rocco, Mitre 200, Maipú; Río Seco Viamonte 6803, Chacras de Coria, Luján y Fundación MASS, Boulogne Sur Mer 1295, Ciudad.