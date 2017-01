Le quedan seis meses de vida y busca una madre para su hija

La historia de Vicky Pickard invandió las redes sociales y apunta directo al corazón. Es que es una madre soltera, está por morir por una enfermedad terminal y tiene 6 meses para encontrar a una nueva mamá para su hija Jessica.

Vicky Pickard conmovió a todos al compartir su dramática historia en la búsqueda de una mamá para su hija Jessica, que, padece un retraso mental. Su campaña comenzó cuando se enteró de que le quedan aproximadamente seis meses de vida.

Vicky tiene 44 años y le detectaron un cáncer en el páncreas incurable. Es la séptima persona de su familia en ser diagnosticada con este mal. Según su relato, sus padres, Joan y David, la ayudan con la pequeña. Sin embargo, son dos adultos mayores y no podrán acerse cargo de la niña cuando Vicky ya no esté.

"Mis padres son mis héroes, están siempre a mi lado, los amo tanto, pero tienen más de 70 años y no siempre serán capaces de cuidar de Jess”, remarcó Jessica. "Encontramos una familia encantadora gracias a Guideposts, pero vivía muy lejos. Soy hija única y me gustaría que quien se hiciera cargo le pudiera ofrecer a Jessica la oportunidad de visitar frecuentemente a sus abuelos. Es importante que ella no pierda el lazo con su familia”, detalló..