Robaron una camioneta y tiraron a un bebé por la ventanilla

Un grupo de delincuentes interceptó a una mujer que llegaba a su casa junto a su bebé de cuatro meses en su auto, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Al pedir que bajaran al menor, lo arrojaron al pavimento.

Fue en la puerta de casa a las 22.30 del domingo. La mujer estaba llegando con el auto y uno de los delincuentes se sentó en la parte trasera, donde estaba Mateo, de cuatro meses.

"Les pedí que lo bajaran y lo tiraron a la calle. Por la zona nunca ves un patrullero, la ambulancia nunca llegó. Estamos esperando para que le hagan una tomografía", contó Luciana , la madre del bebé, a C5N.

"Estaban desesperados por llevarse el auto. Lo primero que hice fue darles la llave del auto, sin dudar. No me dejaron sacar al bebé, se lo querían llevar. Supongo que tenían miedo a que saliera alguien y no se pudieran llevar el auto. Entonces abrieron la puerta y lo tiraron", continuó.

"Cada vez que cierro los ojos, veo el arma, la cara de ellos y mi bebé abajo del auto. Tengo el corazón partido en dos", sostuvo la mujer.



En cuanto al rodado, la mujer informó que su marido fue a realizar la denuncia correspondiente.

Fuente: minuto uno