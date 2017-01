Jamiroquai regresa al disco con "Automaton"

Jamiroquai está de regreso. El 31 de marzo saldrá a la venta "Automaton", la primera placa de la banda desde 2010. Según reveló Rolling Stone, el LP contará con 12 temas, los que fueron coproducidos por Jay Kay -vocalista- y el tecladista Matt Johnson.

"Automaton" es también el nombre del primer single del disco.

on el lanzamiento de este single, además, Jamiroquai han confirmado el tracklist de ‘Automaton’ y su fecha de edición, que no llegará a finales de año, como se especuló, sino mucho antes: el día 31 de marzo.

1. “Shake It On”

2. “Automaton”

3. “Cloud 9”

4. “Superfresh”

5. “Hot Property”

6. “Something About You”

7. “Summer Girl”

8. “Nights Out in the Jungle”

9. “Dr Buzz”

10. “We Can Do It”

11. “Vitamin”

12. “Carla”