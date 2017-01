Milestone anuncia MXGP3, el juego oficial de motocross

Milestone, uno de los más grandes estudios de videojuegos de carreras, ha anunciado MXGP3 – The Official Motocross Videogame, que será lanzado en 2017 para Xbox One, PlayStation 4 y Windows PC/STEAM.

La nueva edición de MXGP, basada en la temporada 2016, ofrece a los jugadores un juego más dinámico y una gran experiencia de juego gracias a una serie de innovadores gráficos que funcionan con el motor gráfico Unreal Engine 4 que llevará la experiencia de juego a un sorprendente nuevo nivel.