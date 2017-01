Diez películas que seguro viste y no sabías que eran porno

Mientras hay películas que se han metido en el gueto porno y son auténticas joyas del séptimo arte (Garganta profunda, Tras la puerta verde o El diablo en la señorita Jones), otras se han estrenado en salas comerciales a bombo y platillo, a pesar de incluir sexo explícito.

Aquí un listado de cintas de alto voltaje que armó el diario El País y que quizás viste y no sabías que eran porno.

1. Eyes wide shut (1999): Tom Cruise y Nicole Kidman en busca del placer

William (Tom Cruise), prestigioso médico neoyorquino y cabeza de una familia feliz, ve cómo su vida da un vuelco cuando su mujer Alice (Nicole Kidman) le confiesa que ha tenido fantasías sexuales con desconocidos. A raíz de esto, William explora sus propias perversiones, tomando contacto con una sociedad secreta consagrada a la búsqueda del placer.

Por qué es porno. Por la retorcida visión del sexo que ofrece el director, Stanley Kubrick. Desde la larguísima escena de la orgía de máscaras, donde se mezclan inquietantes ritos paganos con todo tipo de aberraciones sexuales, hasta las tórridas escenas de alcoba donde, efectivamente, vemos a Nicole Kidman sin ropa. Por cierto, Cruise y Kidman estaban casados en aquella época (1999), aunque su matrimonio apenas duró un año más.

La película es tan morbosa que las productoras de cine porno lanzaron infinidad de parodias y versiones (más) explícitas: la más recomendable de las cuales es Open relationship, donde las estrellas porno Romi Rain y Danny Mountain emulan a Kidman y Cruise.

2. Lucía y el sexo (2001): sexo explícito con ínflulas intelectuales

Lucía (Paz Vega) es una camarera madrileña que se escapa a la isla de Formentera tras la misteriosa desaparición de su novio Lorenzo (Tristán Uloa). Pero en lugar de una nueva vida, Lucía encuentra a los fantasmas de su tórrida relación, cuyos ratos de cama son plasmados en el filme con pelos y señales.

Por qué es porno. Porque su metraje está trufado con escenas de alto voltaje erótico, que provocaron que en Estados Unidos tuviera problemas hasta para insertar anuncios en ciertos periódicos. Pese a esto, o precisamente por esto, arrasó en taquilla. El público acudió en masa para ver a Paz Vega desnuda, haciendo pipí, duchándose o copulando en muy variadas posturas y situaciones. También Elena Anaya aparece como Dios la trajo al mundo, en una turbadora escena de masturbación. El director, Julio Medem, reconoció: “Hay situaciones de sexo totalmente explícito, muy al límite de la pornografía. La historia lo exigía así y así lo he rodado”.

3. El amante (1992): la pasión no tiene edad

Año 1929. En el Vietnam colonial, una adolescente francesa (Jane March) conoce a un apuesto comerciante chino (Tony Leung Ka Fai) que podría ser su padre o, al menos, su hermano mayor. Pese a su diferencia de edad y las tensiones entre sus respectivas etnias, se hacen amantes.

Por qué es porno. Esta adaptación de la ya erótica novela de Marguerite Durasse beneficia de la belleza de los cuerpos de sus protagonistas que, al pasarse gran parte del metraje revolcándose desnudos, hacen que la película no aburra en ningún momento. El resto, es mérito del director, Jean-Jacques Annaud, capaz de convertir los fogosos encuentros en algo susceptible de ganar premios.

A Jane March se le dieron tan bien las escenas de cama que se quedó encasillada en papeles eróticos: “Estoy harta del sambenito de tía salida”, se quejaba durante la promoción del thriller erótico El color de la noche.

4. Diario de una ninfómana (2008): censurada en las marquesinas

Val (Belén Fabra), una joven en apuros económicos y muy aficionada al sexo, decide meterse a prostituta de lujo para salir de pobre y, ya de paso, hacer carne todas sus fantasías sexuales.

Por qué es porno. Un débil hilillo argumental sirve de pretexto al director barcelonés Christian Molina para hilvanar secuencias de sexo, un tanto entorpecidas por una desafortunada voz en off y una moralina que choca con la propuesta estética de la película.

El resultado sólo asustó a los sectores tradicionales de la sociedad española: el cartel del filme, donde vemos a una mujer metiéndose la mano en la braguita, fue prohibido en las marquesinas madrileñas.

5. ¡Átame! (1990): Almodóvar X

Un huérfano inadaptado que atiende por Ricky (Antonio Banderas) se obsesiona con la actriz porno Marina (Victoria Abril), de la que se enamoró locamente el día que se acostó con ella. Movido por la pasión, la secuestra, decidido a no soltarla hasta hacerle comprender que es el hombre de su vida.

Por qué es porno. Incluye una de las mejores escenas de sexo de la historia del cine español, donde el director, Pedro Almodóvar, se recrea en la química existente entre los actores y los filma hasta en un espejo situado en el techo. Por si fuera poco, está la famosa escena de la bañera, donde un muñeco Madelman modelo buceador se mete entre las piernas de Victoria Abril… y la hace sonreír.

¡Átame! se estrenó justo después de la oscarizada Mujeres al borde de un ataque de nervios, así que las distribuidoras estadounidenses la compraron a ciegas, y se encontraron con un filme de alto contenido sexual que de entrada fue clasificado X.

6. Calígula (1979): el Imperio Romano se desata

Narra la ascendencia y caída del emperador romano Calígula (interpretado por Malcolm McDowell), centrándose muy especialmente en su proverbial afición a las orgías.

Por qué es porno. Para empezar, Calígula fue producida por el brazo fílmico de la revista porno Penthouse. Además, fue dirigida por Tinto Brass, cineasta especializado en erotismo que despliega una sucesión de escenas donde hay de todo: masturbaciones, felaciones, cunnilingus, lésbicos, sadomasoquismo, sexo gay y, por supuesto, orgías.

Cinco años después de su estreno, el editor de Penthouse, Bob Guccione, produjo una versión “sin censura” que incluía las perversiones que ni Brass se atrevió a rodar.

7. Soñadores (2003): trío incestuoso en París

París, 1968. Isabelle (Eva Green) y su hermano Theo (Louis Garrel) aprovechan que sus padres están de viaje para invitar a su casa al estudiante norteamericano Matthew (Michael Pitt). Los tres juntos se enredarán en una serie de juegos emocionales y eróticos que los llevarán muy lejos.

Por qué es porno. Bernardo Bertolucci, que ya había escandalizado al mundo con El último tango en París, trató de repetir la jugada 30 años después. Por supuesto, el resultado no fue ni la mitad de epatante, pero pudimos ver a la bellísima Eva Green haciendo un trío con dos hombres en la bañera. Y es que como bien dijo Bertolucci en una de las entrevistas de la época, “la transgresión no se puede conseguir ya, porque ya no hay tabúes”.

8. La vida de Adèle (2013): escándalo en el festival de Cannes

Una adolescente llamada Adéle (Adéle Exarchopoulos) descubre las delicias del sexo en brazos de Emma (Léa Seydoux), una jóven de pelo azul de la que se enamora perdidamente.

Por qué es porno. Si tenemos en cuenta que dura tres horas, no es tanto el tiempo dedicado a los encuentros sexuales de las protagonistas. Pero se trata de un metraje altamente explosivo. Para interpretar las escenas de cama, las actrices tuvieron que ponerse en sus respectivas vaginas prótesis fabricadas con goma y pelo artificial.

La película sembró el escándalo en el festival de Cannes y hasta las propias actrices consideraron excesiva la decisión del director, Abdellatif Kechiche, de rodar unas escenas sexuales tan largas y detallistas: “Lo más complicado era repetirlas una y otra vez, porque llega un momento en que te sientes humillada y desquiciada”, confesó Seydoux.

9. Las edades de Lulú (1990): de la curiosidad a la voluptuosidad

Cuando tenía 15 años, Lulú (Francesca Neri) tuvo una inolvidable experiencia sexual con Pablo (Óscar Ladoire), un adulto amigo de sus padres. Años después, la pareja vuelve a encontrarse para poner en práctica todos los deseos prohibidos que han ido alimentando a lo largo de años.

Por qué es porno. Ángela Molina, que fue la actriz elegida para hacer el papel de Lulú, abandonó el proyecto diez días antes de empezar el rodaje alegando: “Me habían vendido una historia de erotismo elaborado que, a la hora de la verdad, es un porno”.

Y no le faltaba razón. Este filme, que originalmente fue titulado por su director Bigas Luna De la curiosidad a la ninfomanía, no es una película normal donde a veces hay sexo, sino una gran bacanal trufada con escasos instantes no-eróticos. La película supuso también el descubrimiento de Javier Bardem, que forma parte de una escena de sexo grupal.

10. Y tu mamá también (2001): triángulo de amor bizarro

Tenoch (Diego Luna) y Julio (Gael García Bernal) son dos jóvenes mexicanos que conocen en una fiesta a una tal Luisa (Maribel Verdú), una española diez años mayor que ellos, casada con un primo de Tenoch y un poco deprimida. Sin pensárselo dos veces, Luisa y los dos amigos emprenderán juntos un viaje en coche a la deriva lleno de tensiones, peleas y mucho sexo.

Por qué es porno. Maribel Verdú revalidó su condición de mito erótico protagonizando esta cinta mexicana dirigida por Alfonso Cuarón donde hace un trío con Gael García Bernal y Diego Luna, en una antológica escena en la que les practica sexo oral a los dos mientras ellos se besan.

La película fue clasificada exclusivamente para mayores de edad en México, lo que provocó manifestaciones en las puertas de los cines de menores que querían entrar para contemplar las artes amatorias de la Verdú.