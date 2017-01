Menos estrenos, grandes nombres

En 2016, las pantallas del cine argentino tuvieron números que pueden generar cierta esperanza y también cierta duda (ya que los totales implican una caída del global de espectadores 2,5% respecto de 2015) para 2017. En materia de espectadores del cine nacional, hubo 7,3 millones (un 14,5% del mercado, que tuvo un total de 50,5 millones de entradas vendidas). En la lista de películas más vistas de 2016, sólo una argentina está entre las diez más vistas (Me casé con un boludo, con 2.025.824 espectadores) y tres títulos que se suman si se cuentan los veinte más vistos (Gilda, no me arrepiento de este amor, con 943.108 espectadores, El hilo rojo, con 702.461 y El ciudadano ilustre, con 656.217). Hubo 190 estrenos nacionales (contra 416 internacionales). La gran pregunta de la industria es: ¿cómo se comportará el mercado durante 2017, cuando se estrenarán aproximadamente 160 películas, casi un 20% menos?

Por ahora, la primera gran apuesta mainstream fue Nieve negra, film dirigido por Martín Hodara, con Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia, película que buscaba ocupar esa plaza veraniega que supera el millón de espectadores (esa tendencia que inició Tesis sobre un homicidio, cuando superó el millón de espectadores, en 2013). Hasta el cierre de esta edición, enfrentando en taquilla a la potencia siempre arrasadora de los films infantiles de las compañías más grandes (en este caso Sing, ven y canta, de Universal, y Moana: un mar de aventuras, de Disney), que son siempre los films más vistos del año (así lo fue Buscando a Dory en 2016) la película superaba los 270 mil espectadores. Un gran número.

Volviendo a la gran pregunta, 2017 presenta ese desafió a la hora de los estrenos que ya están programados y los futuros rodajes de películas a hacerse públicas este año (como la actualmente en curso Mamá se fue de viaje, de Ariel Winograd, que filma con Diego Peretti y Carla Peterson una nueva comedia; o el anunciado rodaje de la comedia romanticofutbolera Sos mi pasión, con Adrián Suar y Julieta Díaz, bajo dirección de Marcos Carnevale).

¿Qué se necesita, entonces, para tener un éxito? ¿A Adrián Suar o Ricardo Darín, es decir, nombres? ¿O el público argentino se ha acostumbrado a diferentes plazas en el calendario donde buscar la novedad más popular y va a asistir? ¿Una fuerte campaña (por eso generalmente los títulos argentinos que llegan al top de los más vistos son distribuidos por Disney)? ¿Un best seller (algo que suele buscarse desde hace mucho y que este año tiene la llegada de Gabriel Rolón al cine argentino)?

Por lo pronto, 2017 tiene varias de esas opciones cubiertas. En febrero, llegan películas que han pisado fuerte en festivales. El 2 de febrero se verá La idea de un lago, de Milagros Mumemthaler, que pasó por la última edición de Locarno, y también Cuatreros, de Albertina Carri, que se sabe será parte de la próxima edición del Festival de Berlín. El plato fuerte llega el 9 de febrero, y es la coproducción argentino-chilena Neruda, el film de Pablo Larraín que protagonizan Luis Gnecco, Mercedes Morán y Gael García Bernal y que ha sido celebrado desde en Cannes hasta en los Golden Globe.

El 9 de marzo llega la primera apuesta fuerte de Disney: Casi leyendas, donde el director Gabriel Nesci posee un cast convocante (Diego Peretti, que tendrá un año fuerte en pantalla, Diego Torres, el español de culto Santiago Segura y Florencia Bertotti). Se espera, para finales de marzo y primeros días de abril, el arribo de El otro hermano, retorno a la pantalla grande de Israel Adrían Caetano (Un oso rojo, Crónica de una fuga), que protagonizan Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler. Sbaraglia tendrá un año hiperactivo en las salas, ya que por esos días se suma el estreno de No te olvides de mí, cinta de Fernanda Ramondo que protagoniza. Otro de los títulos posibles en marzo y abril, fecha fuerte para estrenos nacionales independientes, que se ven en Bafici y son la alternativa a los tanques que se estrenan antes de las vacaciones en Estados Unidos (Rápidos y furiosos y su nueva entrega, Guardianes de la galaxia Vol. 2), es El peso de la ley, debut como director del actor Fernán Mirás, con Paola Barrientos, María Onetto y Dario Grandinetti. En marzo mismo comienza el rodaje de la nueva película de Ana Katz, Sueño Florianópolis, junto a Mercedes Morán y Gustavo Garzón.

En mayo, llega a las salas argentinas Los padecientes, la adaptación de la novela de Gabriel Rolón, el famoso psicólogo que acumula best sellers. La película será distribuida por Fox, dirigida por Nicolás Tuozzo, y además cuenta con Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez (la China se ha convertido, con Abzurdah y El hilo rojo, en un nombre fuerte de la taquilla local) y se suman Angela Torres, Nicolás Francella y Pablo Rago. El 1º de junio es el momento en que se espera el estreno internacional de Zama, el esperadísimo retorno de Lucrecia Martel.

Otro estreno con fuerza y que tiene el respaldo de una firma que convoca millones es Las grietas de Jara, que llega el 8 de junio y lleva la firma de Claudia Piñeiro (Las viudas de los jueves), con Joaquín Furriel y Oscar Martínez. En julio se espera la llegada de dos comedias, Mamá se fue de viaje, el 6, la nueva de Ariel Winograd, y Sólo se vive una vez, de Federico Cueva, protagonizada por Peter Lanzani, Santiago Segura y dueña de esa nota de color que es la actuación del francés Gérard Depardieu. Los primeros días de agosto arriba finalmente La cordillera, superproducción de Santiago Mitre, con Ricardo Darín interpretando a un presidente, a las salas argentinas. En septiembre, se estrena Numb. At the Edge of the End, el 21, debut en la ficción de Rodrigo Vila, otro film argentino con nombres extranjeros como Harvey Keitel y Hayden Christensen.

Otro debut grande de septiembre será el film de Alejandro Maci Los que aman odian, adaptación de la novela policial de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. La película tenía planes de estreno en marzo, pero Luisana Lopilato tuvo que abandonar el rodaje cuando le faltaban algunas escenas. El film reúne a la actriz junto a Guillermo Francella, su “papá” argento. La gran apuesta de animación es la coproducción de Perú, Argentina y México Condorito. El clásico personaje de los cómics llegaría en octubre.

En proceso de produccion

Más allá de los estrenos destacados, hay varios films que se sabe están en proceso de ser terminados y generan expectativas en diferentes frentes. Uno de ellos es la nueva película de Anahí Berneri, la directora de Por tu culpa. También se suma a esa lista Una especie de familia, de Diego Lerman, con Bárbara Lennie, Daniel Aráoz y Claudio Tolcachir. Una película tremendamente esperada es La flor, la épica de Mariano Llinás (Historias extraordinarias), compuesta de tres partes –cada una dura tres horas– y filmada junto al colectivo Piel de Lava (Pilar Gamboa, Valeria Correa, Elisa Carricajo y Laura Paredes). La primera parte ya ha sido estrenada, y llegaría en este 2017 la segunda y tercera parte. Es una obra como casi ninguna en el cine nacional, y su empresa es una de las más esperadas por la cinefilia en 2017.

Un estreno con nombre poderoso en la cartelera, gracias a la reciente nuevamente madre Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela, es Artax, de Guido Corsini. Una película que plantea el retorno de un director clásico del cine argentino es Te esperaré, de Alberto Lecchi (Nueces para el amor, Apariencias, Sola contigo), con protagónico de Dario Grandinetti, y que cuenta con la presencia de Inés Estévez, Juan Echanove y Blanca Jara.

Hay films que tendrán un gran éxito de culto y que implican personas y personajes con mucha presencia en nuestra cultura. Un ejemplo es, sin dudas, Nasha Natasha, el documental de Martín Sastre donde se registró la gira en Rusia de Natalia Oreiro, una actriz convocante, única, y que aquí permite asomarse a otro lado de su merecido éxito, edificado a lo largo de los años.

Nota publicada en la edición impresa del Diario PERFIL.