Video: escándalo en Necochea por tres mujeres que hicieron topless

Las playas de Necochea se vieron revolucionadas luego de que la policía obligaran a cubrirse a tres mujeres que estaban haciendo topless.

Alguien llamó a la policía y se realizó un operativo desmedido: casi veinte efectivos y seis patrulleros se hicieron presentes y amenazaron con llevar a prisión a las mujeres. Mientras tanto algunos turistas exigían que las esposen.

"Si hay una chica en colaless no le van a ir a decir 'pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero", alegó una de las mujeres. "Por ahí la sociedad no está avanzada", contestó un policía. "Yo voy a venir todos los días en tetas, como vine toda mi vida", retrucó otra. "Es obvio que nos van a llamar para que vengamos acá a sacarlas", insistió el agente.

"¿Por qué no le decís a un señor que tiene tetas que se ponga una bikini?", siguieron los argumentos. "Es una contravención", se atajó el policía. "No es exhibicionismo. No queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar", replicó otra chica.

Al final, los policías las forzaron a cubrirse sus senos, pero por motivos que no están del todo claro, volvieron varias veces a encarar al grupo pese a que no había nadie haciendo topless, hasta que finalmente ellas decidieron abandonar la playa.

Fuente: Infobae