Guillermo contra Pitana: "No ve una patada donde hay una patada"

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, se quejó porque el árbitro Néstor Pitana no sancionó un puntapié del arquero de River Plate Augusto Batalla a Cristian Pavón, ya que "a partir de esa jugada se fue desvirtuando" el Superclásico que su equipo perdió 2-0.

"No ve una patada donde hay una patada y a partir de esa jugada se fue desvirtuando el partido. Lo del final no pasó a mayores, pero había más jugadores involucrados y si somos permisivos se termina desvirtuando el juego y no sirve como preparación", sentenció Barros Schelotto.

Fue un encuentro intenso y friccionado en general, a tal punto que terminaron expulsados los futbolistas Juan Manuel Insaurralde, Darío Benedetto y Sebastián Driussi, así como los entrenadores Marcelo Gallardo, Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

Guillermo tuvo que irse al vestuario a causa de exceso verbal tras el puntapié de Batalla a Pavón, en tanto Gustavo y Gallardo fueron expulsados por demorar su regreso al campo de juego en el entretiempo, lo que también deparó una discusión pública y sostenida con la terna arbitral.

"El reglamento de AFA es el que expulsa a los dos entrenadores por eso, pero hoy había cuatro cambios, el reglamento era otro. No echamos al árbitro porque el segundo tiempo arrancó tres minutos más tarde. Ahora ya está; terminó el partido y tenemos que mejorar todos los días", concluyó con ironía Barros Schelotto en conferencia de prensa.