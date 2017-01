“Nieve Negra” le da pelea a los tanques de Hollywood

“Nieve Negra”, el thriller protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín, y un elenco de lujo que se completa con Dolores Fonzi, Federico Luppi y la española Laia Costa, ha logrado ubicarse en el segundo puesto del ranking de las películas más vistas en su primera semana, sólo por detrás del hit animado “Moana”.

La cinta dirigida por Martín Hodara tuve un arranque auspicioso con 35.759 personas el primer día en 256 salas de todo el país. En su primera semana, el thriller alcanzó los 251.797 espectadores en 297 salas, dejando atrás al tanque “La La Land”, película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling que ha logrado obtener 14 nominaciones al Oscar, convirtiéndose en la cinta más nominada en la historia de la premiación.

“Collateral Beauty”, protagonizada por Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet and Helen Mirren; “Train to Busan” (Invasión zombie) protagonizada por Gong Yoo, Jung Yu-mi y Ma Dong-seok; “Aliados”, de Brad Pitt y Marion Cotillards; y “Live by Night” protagonizada Ben Affleck, Sienna Miller, Zoe Saldana y Elle Fanning, también quedaron atrás, informó Ultracine.

“Nieve Negra es un thriller penetrante de desenlace inesperado. El espectador no saldrá indiferente”, afirmó Pol Bossi, productor de Pampa Films.

Narra la cruel historia de Salvador (Ricardo Darín) hombre de pocas palabras que vive aislado en el medio de la Patagonia. Su silencio obedece a un hecho trágico sucedido en su juventud que lo alejó del resto de su familia. Sin embargo, el pasado lo encuentra en la figura de su hermano Marcos (Leonardo Sbaraglia) quien, luego de la muerte de su padre, llega junto a su esposa Laura (Laia Costa) hasta la cabaña para tratar la venta de los terrenos que comparten por herencia. El cruce, en medio de ese paraje solitario e inaccesible, reaviva un secreto dormido durante años.