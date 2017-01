Video: la perra herida que caminó kilómetros para volver con sus crías

Esta es la historia de una perrita que fue rescatada por una veterinaria en un supermercado de la localidad de Vera en Almería, España, quien con mucho cariño intentó sanar la pata rota del animal.

Luego de haberla ayudado, la mujer se percató que la perra de raza Galgo, producía leche, signo inequívoco de que había tenido crías recientemente.

El blog Little Things publicó esta historia hace un par de semanas, contando que la veterinaria decidió llevar nuevamente a la perra al supermercado para ver si sus cachorros estaban cerca, pero no contó con que el animal fuera - a pesar de lo maltrecha de su pata delantera- en busca de sus crías a no menos de tres kilómetros de distancia.

Lo que encontraron al final del camino fue sobrecogedor.

En un automóvil abandonado el can había dejado a una decena de cachorros hambrientos, a quienes alimentó de inmediato.

Fuente: 24 Horas Chile