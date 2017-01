El mendocino que quiere gobernar la Ciudad de Buenos Aires

El periodista Robertito Funes Ugarte es uno de los personajes más multifacéticos de la televisión argentina. Acostumbrado a reportar sobre el mundo del espectáculo y del glamour, el habitual corresponsal de la temporada veraniega lanzó un curioso deseo para los próximos años.

Luego de repasar las numerosas actividades a las que se dedica, el conductor de C5N indicó cuál es su "asignatura pendiente".

"En mi vida tengo cosas por cumplir, metas. Por ejemplo, me gustaría llevar a mi madre a que conozca Roma", dijo. Hasta ahí, algo normal. Pero luego sorprendió: "Y quiero ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Y sin dar marcha atrás con lo dicho, destacó, en diálogo con la revista Paparazzi: "¡Me encantaría! Cómo no milito en ningún partido político y lo que me importa es la gente, me gustaría darle a Buenos Aires ese brillo que está tratando de encontrar".