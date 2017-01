Conmoción por el crimen de una mujer en Salta

El cuerpo de Jimena Beatriz Salas, de 44 años, fue hallado por su marido, en su casa de la ciudad salteña de Vaqueros, donde sus hijas mellizas, de tres años, estaban encerradas en el baño.

Salas estaba en su vivienda "en un charco de sangre, en una escena muy violenta", según explicó el fiscal del caso, Rodrigo González Miralpeix.

"En el momento del hecho las nenas estaban en la casa, pero no habrían presenciado el momento del asesinato", aseguró el fiscal, que todavía no tiene una hipótesis sobre lo que ocurrió pero reveló que en la casa encontraron objetos de valor y que aparentemente la puerta no fue forzada.

Por otro lado, el teléfono celular de la víctima no fue hallado: ""No podemos determinar si tremendo hecho es producto de un celular. No tenemos ni hipótesis ni móviles, son los primeros pasos de la investigación".

Según los testimonios, no son muchos los que conocen a la familia debido a que se mudaron "hace poco" a la casa que construyeron.