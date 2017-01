Lucha contra una enfermedad y quiere cumplir su sueño

Su nombre es Jorge Muriega, tiene 47 años y un sólo sueño: ver a su Azul y Oro jugar en la Federación de Fútbol de Salón (Fefusa). Jorge, tiene cáncer de huesos y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida pero va por todo y no dudó a la hora de hipotecar su casa para que su querido equipo pueda ingresar a la liga.

“Todo empezó en una canchita de tierra”, cuenta Muriega. “Los chicos eran muy chiquitos y empezamos a entrenar. Así hemos estado durante 15 años, hemos ganado campeonatos y, poco a poco, fue sumándose más gente. Hoy también tenemos fútbol femenino”, comenzó diciendo el DT del equipo que se entrena en la plaza del barrio Alimentación, de Guaymallén.

La finalidad es netamente social. “Hemos apuntado a hacer un trabajo social, a sacar chicos de la calle, de la drogadicción y nos hemos encontrado con unas personas fuera de serie. Son muy buenos pibes, muy respetuosos. Hoy, algunos ya están casados y los ayudamos porque no tienen para pagar planillas o inscripciones a los torneos”, comentó.

Los gastos son muchos. Inscripciones a torneos, planillas, materiales deportivos... y si bien el corazón es grande, el bolsillo, no. Por eso, Jorge, dispuesto a cambiar la vida de los integrantes de Azul y Oro, puso a disposición nada menos que su casa. “Yo les prometí a los chicos que van a ingresar a la Fefusa sea como sea, por eso tomé la decisión de embargar mi casa para afrontar los gastos”.

Su sueño arrastra a su familia, que lo acompaña fielmente. “Mi señora es la presidenta. Ya hemos vendido dos motos para pagar algunas cosas, y el único recuerdo que nos queda es la casa”, dijo.

“Mi mujer colabora mucho, en realidad toda mi familia está metida de lleno en esto. Yo trabajo en la construcción desde las 7 hasta las 19, salgo y estamos en la cancha hasta la 1 o 2 de la madrugada. Cuento las horas del día para llegar y entrenar con los chicos”, agregó.

¿En qué piensa una persona a la hora de poner a disposición el único bien familiar? “Por mi cabeza sólo pasa amor. Yo vivo las historias de los chicos muy de cerca y ellos me emocionan. Uno les regala una pelotita y es como si les diera 20 kilos de oro. Cualquiera que vea su alegría, hace cualquier cosa”, responde.

Las dificultades no son solamente económicas. Jorge Muriega confesó estar atravesando uno de los momentos más críticos de su vida. “Yo tengo cáncer de huesos. Vengo de hacerme una quimio. Creo que si logramos entrar a la Fefusa no le pido más nada a Dios. Por eso voy a hipotecar mi casa, en la que vivo con mi familia. Mi paso está cumplido, ya me puedo morir tranquilo”.

Azul y Oro cuenta con 25 jugadores en su plantel de Primera, 20 mujeres en el Fútbol Femenino y 20 niños por categoría en Fútbol Infantil.

Justamente, todos los que componen Azul y Oro son quienes sostienen con Jorge la lucha por su vida. “Ellos me dan vida a mí. Me dijeron que tenía sólo 6 meses de vida, pero todo esto me ayuda a seguir adelante”.

Por último, acudió a la buena voluntad de la sociedad. “Pido colaboración con materiales deportivos o sponsors para que podamos ingresar a competir en la Fefusa”, solicitó.