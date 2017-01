7 cosas previstas por Black Mirror que ya están sucediendo

La serie de ciencia ficción podría estar más cerca de lo qué creemos.

Black Mirror es la serie de televisión británica que gira en torno a cómo la tecnología afecta nuestras vidas, en ocasiones sacando lo peor de nosotros.

Para ello cada capítulo de dos conceptos esenciales: tecnología implementada (que no siempre tiene que ser aún inexistente) pero ¿qué tan cerca están de serlo? asusta un poco…

1. La vida bajo la dictadura de las cinco estrellas.

El capítulo de «Nosedive» nos plantea un mundo donde todos son falsos con las otras personas sólo para tener más puntaje, de esta manera la gente sólo ve cómo somos a través de las redes y creen conocernos. Una clara alusión a Instagram con las fotos y los Likes de Facebook, hay gente que realmente hace cualquier cosa para ser popular en las redes sociales, basta con abrirlas y verlos ahí.

2. Es más importante lo viral que la ayuda.

¿Cuantas veces viste gente filmando una pelea en vez de separarlos? lo mismo con los accidentes viales. El capítulo «White Bear» es un reflejo de ese mundo (salvaje y violento, pero despojado del sentido de realidad) en el que la gente parece que lo que vive a través de la pantalla no tiene implicaciones en la realidad…

3. Esclavos del mundo digital.

En el capítulo «15 million merits» se parodia a los reality shows y la espectacularización del sufrimiento, pero más allá de eso aparece implícita una crítica al trabajo en el mundo digital. Ese en el que los resultados no se materializan en nada tangible. Pagar para sacar publicidades, trabajar para conseguir monedas qué no existen, etc.

4. El recuerdo eterno.

La premisa de «The Entire History of You» da miedo desde el inicio: qué pasaría si todos y cada uno de nuestros recuerdos fueran almacenados para siempre tal y como lo vivimos a través de nuestros ojos. La evolución ha hecho que nuestro cerebro dulcifique el pasado. Algo que la tecnología no está dispuesta a aceptar. «Recuerda cada momento». Ese es el lema de Narrative Clip, una empresa que fabrica minicámaras para llevar siempre y grabar todo lo que ocurre a tu alrededor para después almacenarlo. «Te permite acceder a tus fotos y vídeos en cualquier momento», presumen.

5. Las cucarachas en la guerra también son humanos.

Los medios americanos han descrito el capítulo «Men against fire» como una denuncia de lo que puede llegar a convertirse la guerra en el futuro. La premisa de la que parte el capítulo no es otra que la de deshumanizar al enemigo, algo que se ha hecho en todas las guerras. Da igual que sea a partir de la tecnología más moderna o a través del discurso de los líderes políticos. El objetivo es el mismo: que los soldados maten al enemigo sin remordimientos.

6. La extorsión en las redes sociales.

Tan acostumbrados estamos a ver que lo que ocurre en la televisión no es real que pensamos que el protagonista o la protagonista de ese último vídeo que nos pasaron por Whatsapp tampoco lo es. Pero esto puede lastimar y mucho. Hay decenas de noticias trágicas por la distribución de contenido que debía ser privado y que acaba en los teléfonos de todo el planeta. Campañas como la de # YoRespeto alertan tanto de este fenómeno como el capítulo de Black Mirror.

7. La muerte no es el final.

Que la muerte no es el final es una premisa recurrente en los capítulos de Black Mirror. Hay varios ejemplos, como «Be Right Back» o «San Junipero», que desde premisas diferentes (pero todas basadas en la tecnología) apuestan por la inmortalidad del cerebro humano.

Ya sea con un programa que aprende del legado virtual de una persona para reconstruirla o con un método para que el cerebro siga vivo en un «paraíso» controlado por la tecnología, el guionista Charlie Brooker ha querido demostrar que nuestra mente puede sobrevivir lejos de nuestro cuerpo. Algo que, por extraño que pueda parecer, ya están haciendo algunas empresas. Por ejemplo LifeNaut, que a través de su programa Bina48 ha hecho realidad la premisa de «Be Right Back».