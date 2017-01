La Casa Blanca confundió a la primera ministra inglesa con actriz porno

La primera ministra británica, Theresa May, llegó hoy a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de EE.UU., Donald Trump, con quien tratará de definir los contornos de un acuerdo comercial bilateral y conversará sobre la cooperación transatlántica en defensa, entre otros temas.

Sin embargo, la previa estuvo condimentada por un error que cometieron desde el gobierno de Donald Trump en la agenda oficial del encuentro con su par inglesa.

En ese documento oficial, el nombre de la primera ministra estaba mal escrito las tres veces en las que aparecía. En vez de Theresa, figuraba Teresa. El error fue particularmente desafortunado, porque Teresa May es una conocida actriz porno británica.

Su nombre real es Teresa Betteridge y nació en la década de 1960. Entre su filmografía se destaca una película que parece pensada para esta ocasión: Whitehouse: The Sex Video and Leather Lust (Casa Blanca: el video sexual y la lujuria de piel).

El 11 de julio pasado, dos días antes de la asunción de May como primera ministra, escribió algunos tuits en respuesta a personas que la habían confundido con ella. "Me resulta muy divertido que haya tanta gente que piensa que yo soy Theresa May la primera ministra. Qué ignorantes", publicó. Poco después decidió cerrar la cuenta.

