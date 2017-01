Daniela Cardone, desnuda y con su gato embalsamado

A los 52 años, Daniela Cardone es un diosa a la que le gusta lucir su escultural figura en las redes sociales. Y cada vez que sube una imagen de sus curvas, enciende a sus seguidores. Aunque también tiene algunos detractores que la critican y la defenestran con sus comentarios.

“A los #opinologos dejen de #romper las guindas con que me hice algo en la cara, que estoy más gorda, que la tele engorda, que me hice en el pelo, que mi #matute, que … etc déjenme en paz #imbeciles ,ojalá a los 52 años lleguen como yo, soy muy feliz como soy, no soy #perfecta, y no jodo a nadie. #imbéciles miren más para adentro de su ser”, lanzó furiosa la actriz de la obra Culpables por Error, junto a una foto en la que está semidesnuda, y tapándose la lolas con Matute, su gato embalsamado.

Pero su descargo contra quienes criticaron su figura, no terminó ahí: “Amo el #morfi, toda mi vida me cuide, hoy me relajé, hago y como lo que quiero y me la #re banco. Si , estoy más grandota, #hinchada etc, #etc . Soy como soy y muy feliz de ser #libre. No me rompan las guindas #imbéciles . Yo no le rindo cuentas a nadie, amo mi #libertad de #ser . #Gracias”

Mirá las polémicas fotos