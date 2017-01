La confesión de amor de Agustina Kämpfer a… ¡Gabriel Corrado!

En su rol de panelista en Cortá por Lozano, Agustina Kämpfer aprovechó la llegada de Gabriel Corrado como invitado al programa para hacer un vieja confesión que la periodista arrastraba de su niñez.

“Cuando me enteré que venías, me dieron ganas de hacerte una confesión. Cuando yo era chica, en los ’80, mi casa familiar era muy cerca de tu casa y tengo una hermana que es 6 años mayor que yo… era una adolescente. También vivía muy cerca de Ivo Cutzarida, en Belgrano, y hacíamos un tour para dejarles cartas de amor a los dos. Los amábamos“, reveló ante las risas del galán.

Pero el divertido momento no terminó ahí, ya que Agustina agregó un par de detalles al relato. “Confieso que en mi caso era más porque mi hermana era adolescente. La que tenía hormonas era ella, pero si a ella le gustaba, a mí también. Y yo te escribía cartas y te decía que te amaba. Me acordé y me trajo mucha nostalgia. Las cartas con letra de nena y faltas de ortografía eran mías“, cerró.

Mira el video del momento de la confesión.