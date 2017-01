Nueva feria que conjuga espumantes y bebidas espirituosas: Sparkling Bar

Tiene como objetivo posicionar los espumantes y las bebidas espirituosas de más alta calidad en nuestra provincia.

Sparkling Bar está organizada por Gran Casa Vinos, una de las distribuidoras más relevantes del país. Sus ferias se han posicionado como innovadoras propuestas en Mendoza.

La feria tiene como objetivo captar a un amplio y heterogéneo público local y nacional. Por tal motivo, se llevará a cabo el fin de semana largo de carnaval. Además de invitar al público general, el evento será de especial interés para estudiantes de enología, coctelería, gastronomía, hotelería, sommeliers, bartenders, dueños de locales gastronómicos, bares, vinotecas, catering y distribuidores de todo el país.

Algunas de las bodegas confirmadas son: Susana Balbo Wines, Sin Fin, Bianchi, Doña Paula, Luigi Bosca, Bressia, Crazy For You, Los Toneles, Fuego Blanco, Zafiro, New Age y Mosquita Muerta.

En destilados se presentará coctelería internacional a base de productos como: Ron Barceló, vodka Beluga, vodka Belenkaya, destilados Tapaus, Aperol, Campari, Fernet, Gancia y vodka Russian Rye.

Las islas gastronómicas estarán a cargo del restaurante Abrasado, recientemente galardonado con el Oro a Mejor Restaurante de Bodega en el concurso internacional Great Wine Capitals.

El evento se realizará los días sábado 25 y domingo 26 de febrero de 2017 de 20:00 a 00hs en Bodega Los Toneles. Acceso Este, Lateral Norte 1360, Guaymallén, Mendoza.

Las entradas tienen un valor de $300 y se venderán en EventBrite y en vinotecas BarVinos. En Bodega Los Toneles se venderán los días de la feria únicamente.