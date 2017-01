Video: Stevie Wonder escuchó que cantaban "Superstition" e intervino

Grayson Erhard, quien se encontraba tocando su guitarra en el lobby del hotel Anaheim Marriott en Los Angeles, en medio de la conferencia National Association of Music Merchants. Erhard estaba haciendo una versión de Superstition con su guitarra cuando de la nada apareció el autor de esa canción, el mismísimo Stevie Wonder.

La leyenda viviente que es Wonder no se limitó con escuchar a Erhard tocar su tema, sino que le ofreció subirse al escenario para cantar con él. Una linda postal que demuestra una vez más que Stevie Wonder es uno de los artistas más simpáticos.