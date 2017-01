Los kelpers también quieren un muro contra Argentina

Un grupo de kelpers que se expresa habitualmente en una cuenta de Twitter pidió a Theresa May, la primer ministra británica, que le transmita al presidente estadounidense, Donald Trump, que levante en el archipiélago un muro como el que intenta construir en la frontera con México para mantener alejados a los argentinos.

Hi @theresa_may - can you pls ask @realDonaldTrump if he can build us a wall to keep Argentina out? Thanks. #Falklands