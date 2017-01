Una mujer pudo sobrevivir seis días sin pulmones

Una mujer canadiense sobrevivió seis días sin pulmones gracias a una innovadora cirugía y tecnología que proporcionó oxígeno a su cuerpo y le hizo circular la sangre después de que los médicos del hospital general de Toronto (Canadá) le extrajeran a la vez sus dos pulmones enfermos.

Los doctores del centro médico se atrevieron a operar a Melissa Benoit, que sufría de fibrosis quística desde su nacimiento, a pesar de no contar con un órgano para el trasplante ni con un donante porque a la paciente le quedaban solo horas de vida.

"En el caso de Melissa, nos vimos forzados a operar]porque estaba muriéndose y si no hubiéramos hecho nada, ella se habría muerto aquel día seguramente", afirmó el doctor Niall Ferguson, jefe de cuidados críticos en la institución de investigación University Health Network (Toronto, Canadá) en una rueda de prensa.

